На 300-летие Екатеринбурга везут суперзвезду — на случай, если сорвется концерт Гергиева

Список хедлайнеров 300-летия Екатеринбурга пополнит Денис Мацуев — один из наиболее значимых пианистов современности. Вокруг его визита возникла целая интрига.
Утром 8 июня вице-мэр по финансам Андрей Корюков на брифинге заявил, что на открытие летней эстрады в парке Маяковского 17 августа позвали Мацуева и всемирно известного дирижера, гендиректора Мариинского театра Валерия Гергиева. Про Гергиева известно давно: приезд маэстро еще в феврале анонсировал мэр Алексей Орлов. А вот фамилия Мацуева ранее не звучала.
Источник агентства в мэрии, комментируя слова Корюкова, уточнил, что приглашение Мацуева, лично знакомого с Орловым и губернатором Евгением Куйвашевым, может быть подстраховкой. Дело в том, что из-за плотного графика Гергиева существует угроза отмены его визита в столицу Урала. Этот и еще один источник также рассказали, что за день до открытия эстрады Мацуев, вероятно, даст концерт в Историческом сквере, где «Сбер» будет открывать фонтаны. Однако третий инсайдер настаивает, что Мацуев ожидается только там — без ЦПКиО. О том, что в парк Маяковского приглашали пока только Гергиева, корреспонденту заявил и начальник городского управления культуры Илья Марков.
Основные события 300-летия пройдут на неделе с 12-го по 19 августа. Помимо Гергиева и Мацуева, в разных местах выступят Леонид Агутин, «Хор Турецкого», Todes, Клава Кока и Niletto.
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