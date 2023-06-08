На 300-летие Екатеринбурга везут суперзвезду — на случай, если сорвется концерт Гергиева

08 июня 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

Денис Мацуев как раз сегодня в Екатеринбурге — на фестивале имени себя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Список хедлайнеров 300-летия Екатеринбурга пополнит Денис Мацуев — один из наиболее значимых пианистов современности. Вокруг его визита возникла целая интрига. Утром 8 июня вице-мэр по финансам Андрей Корюков на брифинге заявил, что на открытие летней эстрады в парке Маяковского 17 августа позвали Мацуева и всемирно известного дирижера, гендиректора Мариинского театра Валерия Гергиева. Про Гергиева известно давно: приезд маэстро еще в феврале анонсировал мэр Алексей Орлов. А вот фамилия Мацуева ранее не звучала. Источник агентства в мэрии, комментируя слова Корюкова, уточнил, что приглашение Мацуева, лично знакомого с Орловым и губернатором Евгением Куйвашевым, может быть подстраховкой. Дело в том, что из-за плотного графика Гергиева существует угроза отмены его визита в столицу Урала. Этот и еще один источник также рассказали, что за день до открытия эстрады Мацуев, вероятно, даст концерт в Историческом сквере, где «Сбер» будет открывать фонтаны. Однако третий инсайдер настаивает, что Мацуев ожидается только там — без ЦПКиО. О том, что в парк Маяковского приглашали пока только Гергиева, корреспонденту заявил и начальник городского управления культуры Илья Марков. Основные события 300-летия пройдут на неделе с 12-го по 19 августа. Помимо Гергиева и Мацуева, в разных местах выступят Леонид Агутин, «Хор Турецкого», Todes, Клава Кока и Niletto. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Список хедлайнеров 300-летия Екатеринбурга пополнит Денис Мацуев — один из наиболее значимых пианистов современности. Вокруг его визита возникла целая интрига. Утром 8 июня вице-мэр по финансам Андрей Корюков на брифинге заявил, что на открытие летней эстрады в парке Маяковского 17 августа позвали Мацуева и всемирно известного дирижера, гендиректора Мариинского театра Валерия Гергиева. Про Гергиева известно давно: приезд маэстро еще в феврале анонсировал мэр Алексей Орлов. А вот фамилия Мацуева ранее не звучала. Источник агентства в мэрии, комментируя слова Корюкова, уточнил, что приглашение Мацуева, лично знакомого с Орловым и губернатором Евгением Куйвашевым, может быть подстраховкой. Дело в том, что из-за плотного графика Гергиева существует угроза отмены его визита в столицу Урала. Этот и еще один источник также рассказали, что за день до открытия эстрады Мацуев, вероятно, даст концерт в Историческом сквере, где «Сбер» будет открывать фонтаны. Однако третий инсайдер настаивает, что Мацуев ожидается только там — без ЦПКиО. О том, что в парк Маяковского приглашали пока только Гергиева, корреспонденту заявил и начальник городского управления культуры Илья Марков. Основные события 300-летия пройдут на неделе с 12-го по 19 августа. Помимо Гергиева и Мацуева, в разных местах выступят Леонид Агутин, «Хор Турецкого», Todes, Клава Кока и Niletto.