В Египте на центральном пляже Хургады акула напала на туриста. Видео

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Египет, отдых туристов, спасательный круг, пляж
После происшествия с акулой пляж был закрыт Фото:

В Египте на пляже курорта Хургада акула напала на туриста и утащила его под воду. После случившегося пляж был закрыт.

«Акула утащила туриста под воду на пляже популярного курорта Хургада в Египте. Хищник напал на купающуюся пару, но девушка смогла выплыть, а мужчина нет», — передает Life.

Уточняется, что пляж был закрыт после инцидента. Также в материале указали, что отдыхающие уже замечали плавник акулы, но думали, что это дельфин.

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В Египте на пляже курорта Хургада акула напала на туриста и утащила его под воду. После случившегося пляж был закрыт. «Акула утащила туриста под воду на пляже популярного курорта Хургада в Египте. Хищник напал на купающуюся пару, но девушка смогла выплыть, а мужчина нет», — передает Life. Уточняется, что пляж был закрыт после инцидента. Также в материале указали, что отдыхающие уже замечали плавник акулы, но думали, что это дельфин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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