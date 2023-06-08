После происшествия с акулой пляж был закрыт
В Египте на пляже курорта Хургада акула напала на туриста и утащила его под воду. После случившегося пляж был закрыт.
«Акула утащила туриста под воду на пляже популярного курорта Хургада в Египте. Хищник напал на купающуюся пару, но девушка смогла выплыть, а мужчина нет», — передает
Уточняется, что пляж был закрыт после инцидента. Также в материале указали, что отдыхающие уже замечали плавник акулы, но думали, что это дельфин.
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