В воскресенье в Женеве пройдет встреча ЕС, США и Украины по мирному плану
22 ноября 2025 в 19:06
Согласно информации, полученной DPA от источников в правительстве ФРГ, в Женеве пройдет встреча представителей Европейского союза, США и Украины. Встреча состоится 23 ноября и будет посвящена обсуждению мирного плана.
