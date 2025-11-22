В Италии подсчитали, сколько техники ВСУ потеряли за неделю: счет идет на тысячи
Подразделения «Центра» уничтожили более 3165 единиц украинской техники
Российские войска за неделю боевых действий уничтожили более 11 тысяч единиц украинской военной техники. Такие данные, как сообщает итальянское СМИ, подтверждают катастрофические потери ВСУ на всех направлениях фронта.
«За неделю ВСУ потеряли более 11 тысяч единиц военной техники», — пишет L'Antidiplomatico. СМИ подчеркивает, что такие масштабные потери стали возможны благодаря действиям шести российских группировок войск. Координация между ними позволила наносить эффективные удары по живой силе, бронетехнике и артиллерийским системам противника.
За прошедшую неделю российские группировки войск уничтожили свыше 11 тысяч единиц украинской военной техники, включая бронемашины, танки и артиллерийские системы. Подразделения «Центра» дополнительно перехватили более 1089 дронов и западные ракеты, а Черноморский флот нейтрализовал два морских беспилотника.
