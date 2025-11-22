Захарова раскритиковала героизацию финского снайпера, который убивал русских
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны пытаются возвеличить финского снайпера Симо Хяюхя, воевавшего против Красной армии, из-за отсутствия у них подлинных героев.
«Очевидно, что в западной массовой культуре наблюдается кризис жанра — нет героев, на которых бы хотелось равняться. Политический заказ диктует лепить врагов из русских, которых можно убивать сотнями, купаясь в крови», — написала Мария Захарова в смоем telegtam-канале.
Захарова указала, что включение The Telegraph материала о Хяюхя в цикл о Второй мировой войне является частью кампании по исключению СССР из антигитлеровской коалиции, хотя он участвовал только в советско-финском конфликте. Дипломат также опровергла миф о прозвище «Белая смерть», указав, что оно появилось в финской литературе лишь в 1980-х годах, и напомнила, что сам Хяюхя хотел воевать на стороне гитлеровцев.
Представитель МИД связала современную героизацию финского снайпера с вступлением Финляндии в НАТО, заявив, что альянс проводит политику реабилитации нацизма и русофобии. Она подчеркнула, что Хяюхя не смог присоединиться к нацистам лишь из-за полученного ранения, сделавшего его инвалидом.
