Премьер Нидерландов таинственно пропал перед своим выступлением на G20
Схоф отсутствовал во время выступления нидерландской делегации
Фото: Георгий Бергал © URA.RU
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф неожиданно исчез непосредственно перед своим выступлением на саммите G20 в Йоханнесбурге. Вместо него срочно выступил министр финансов страны Элко Хайнен.
«Спасибо, господин председатель, но от лица Нидерландов будет говорить министр финансов», — заявил глава нидерландского Минфина Элко Хайнен, его слова передает корреспондент РИА Новости. Инцидент произошел в момент, когда президент ЮАР Сирил Рамафоса уже начал объявлять выступление Схофа. Министр финансов не предоставил каких-либо объяснений внезапного исчезновения главы правительства, что вызвало недоумение среди участников саммита.
Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября в закрытом формате, все сессии и двусторонние встречи проводятся без доступа журналистов. Российскую делегацию на мероприятии возглавляет заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
Саммит G20 в Йоханнесбурге, который проходит 22–23 ноября, уже отметился несколькими инцидентами. Ранее организаторы не отключили звук на трансляции закрытой сессии, что поставило в неловкое положение президента ЮАР Сирила Рамафосу.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.