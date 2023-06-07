В ХМАО откроют новые крупные центры помощи ветеранам СВО

В Сургуте центр начнет работать в июле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте и Нефтеюганске откроют два новых центра помощи ветеранам СВО фонда «Защитники Отечества». Директор окружного департамента соцразвития Тереза Пономарева рассказала URA.RU, что сейчас в зданиях идет ремонт.

«Региональное отделение одно. Оно находится в Ханты-Мансийске. В остальных муниципалитетах действуют социальные координаторы. Но скоро в Сургуте и Нефтеюганске откроются еще два центра, которые будут подобны тому, что в Ханты-Мансийске. Сейчас там идут ремонты», — сообщила Пономарева.

В Сургуте открытие центра запланировано в начале июля, а в Нефтеюганске работы продлятся до первого августа. Пока в городах действуют социальные координаторы, которые занимаются персональным сопровождением ветеранов и их семей и помогают решать вопросы, связанные с мерами соцподдержки.

Ранее URA.RU сообщало, что на базе президентского фонда «Защитники Отечества» для ветеранов СВО в Ханты-Мансийске подготовили спецквартиры для реабилитации. Сотрудники центра помогут бойцам оправиться от травм.