07 июня 2023

В ХМАО откроют новые крупные центры помощи ветеранам СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт мозга. Березовский, тренажер, лфк, реабилитация, лечебная физкультура
В Сургуте центр начнет работать в июле Фото:

В Сургуте и Нефтеюганске откроют два новых центра помощи ветеранам СВО фонда «Защитники Отечества». Директор окружного департамента соцразвития Тереза Пономарева рассказала URA.RU, что сейчас в зданиях идет ремонт.

«Региональное отделение одно. Оно находится в Ханты-Мансийске. В остальных муниципалитетах действуют социальные координаторы. Но скоро в Сургуте и Нефтеюганске откроются еще два центра, которые будут подобны тому, что в Ханты-Мансийске. Сейчас там идут ремонты», — сообщила Пономарева.

В Сургуте открытие центра запланировано в начале июля, а в Нефтеюганске работы продлятся до первого августа. Пока в городах действуют социальные координаторы, которые занимаются персональным сопровождением ветеранов и их семей и помогают решать вопросы, связанные с мерами соцподдержки.

Ранее URA.RU сообщало, что на базе президентского фонда «Защитники Отечества» для ветеранов СВО в Ханты-Мансийске подготовили спецквартиры для реабилитации. Сотрудники центра помогут бойцам оправиться от травм.

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В Сургуте и Нефтеюганске откроют два новых центра помощи ветеранам СВО фонда «Защитники Отечества». Директор окружного департамента соцразвития Тереза Пономарева рассказала URA.RU, что сейчас в зданиях идет ремонт. «Региональное отделение одно. Оно находится в Ханты-Мансийске. В остальных муниципалитетах действуют социальные координаторы. Но скоро в Сургуте и Нефтеюганске откроются еще два центра, которые будут подобны тому, что в Ханты-Мансийске. Сейчас там идут ремонты», — сообщила Пономарева. В Сургуте открытие центра запланировано в начале июля, а в Нефтеюганске работы продлятся до первого августа. Пока в городах действуют социальные координаторы, которые занимаются персональным сопровождением ветеранов и их семей и помогают решать вопросы, связанные с мерами соцподдержки. Ранее URA.RU сообщало, что на базе президентского фонда «Защитники Отечества» для ветеранов СВО в Ханты-Мансийске подготовили спецквартиры для реабилитации. Сотрудники центра помогут бойцам оправиться от травм.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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