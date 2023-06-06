В ХМАО ветеранам СВО подготовили спецквартиры для реабилитации

07 июня 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Квартиры специально переоборудованы под ветеранов Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Ханты-Мансийске для ветеранов спецоперации, которые пострадали во время боевых действий, подготовили тренировочные квартиры для реабилитации. Оправиться от травм бойцам в них помогают сотрудники фонда «Защитники Отечества». Об этом URA.RU рассказала директор окружного департамента соцразвития Тереза Пономарева. «Квартира нужна, чтобы человек, вернувшийся с ранением, контузией или инвалидностью, мог в тренировочной квартире обучиться всему заново. Как пользоваться кухней, многофункциональной кроватью и другими вещами, которые необходимы ему в повседневной жизни», — сообщила Пономарева. Кроме основного фонда в Ханты-Мансийске, его филиалы действуют в каждом муниципалитете округа. В них работают социальные координаторы, к которым могут обратиться как военнослужащий, так и его семья. «Помимо тренировочных квартир предусмотрены также школы ухода, где мы обучим родственников ухаживать за своим близким, — добавила Пономарева. Ранее URA.RU рассказывало об открытие президентского фонда «Защитники отечества». Он создан для персонального сопровождения ветеранов СВО и их семей. Сотрудники помогают получать им лекарства, средства для реабилитации и прочие меры социальной поддержки.

В Ханты-Мансийске для ветеранов спецоперации, которые пострадали во время боевых действий, подготовили тренировочные квартиры для реабилитации. Оправиться от травм бойцам в них помогают сотрудники фонда «Защитники Отечества». Об этом URA.RU рассказала директор окружного департамента соцразвития Тереза Пономарева. «Квартира нужна, чтобы человек, вернувшийся с ранением, контузией или инвалидностью, мог в тренировочной квартире обучиться всему заново. Как пользоваться кухней, многофункциональной кроватью и другими вещами, которые необходимы ему в повседневной жизни», — сообщила Пономарева. Кроме основного фонда в Ханты-Мансийске, его филиалы действуют в каждом муниципалитете округа. В них работают социальные координаторы, к которым могут обратиться как военнослужащий, так и его семья. «Помимо тренировочных квартир предусмотрены также школы ухода, где мы обучим родственников ухаживать за своим близким, — добавила Пономарева. Ранее URA.RU рассказывало об открытие президентского фонда «Защитники отечества». Он создан для персонального сопровождения ветеранов СВО и их семей. Сотрудники помогают получать им лекарства, средства для реабилитации и прочие меры социальной поддержки.