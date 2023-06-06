06 июня 2023

В ХМАО ветеранам СВО подготовили спецквартиры для реабилитации

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Ханты-Мансийск, жилье, недвижимость, квартира, дом
Квартиры специально переоборудованы под ветеранов Фото:

В Ханты-Мансийске для ветеранов спецоперации, которые пострадали во время боевых действий, подготовили тренировочные квартиры для реабилитации. Оправиться от травм бойцам в них помогают сотрудники фонда «Защитники Отечества». Об этом URA.RU рассказала директор окружного департамента соцразвития Тереза Пономарева.

«Квартира нужна, чтобы человек, вернувшийся с ранением, контузией или инвалидностью, мог в тренировочной квартире обучиться всему заново. Как пользоваться кухней, многофункциональной кроватью и другими вещами, которые необходимы ему в повседневной жизни», — сообщила Пономарева.

Кроме основного фонда в Ханты-Мансийске, его филиалы действуют в каждом муниципалитете округа. В них работают социальные координаторы, к которым могут обратиться как военнослужащий, так и его семья. «Помимо тренировочных квартир предусмотрены также школы ухода, где мы обучим родственников ухаживать за своим близким, — добавила Пономарева.

Ранее URA.RU рассказывало об открытие президентского фонда «Защитники отечества». Он создан для персонального сопровождения ветеранов СВО и их семей. Сотрудники помогают получать им лекарства, средства для реабилитации и прочие меры социальной поддержки.

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В Ханты-Мансийске для ветеранов спецоперации, которые пострадали во время боевых действий, подготовили тренировочные квартиры для реабилитации. Оправиться от травм бойцам в них помогают сотрудники фонда «Защитники Отечества». Об этом URA.RU рассказала директор окружного департамента соцразвития Тереза Пономарева. «Квартира нужна, чтобы человек, вернувшийся с ранением, контузией или инвалидностью, мог в тренировочной квартире обучиться всему заново. Как пользоваться кухней, многофункциональной кроватью и другими вещами, которые необходимы ему в повседневной жизни», — сообщила Пономарева. Кроме основного фонда в Ханты-Мансийске, его филиалы действуют в каждом муниципалитете округа. В них работают социальные координаторы, к которым могут обратиться как военнослужащий, так и его семья. «Помимо тренировочных квартир предусмотрены также школы ухода, где мы обучим родственников ухаживать за своим близким, — добавила Пономарева. Ранее URA.RU рассказывало об открытие президентского фонда «Защитники отечества». Он создан для персонального сопровождения ветеранов СВО и их семей. Сотрудники помогают получать им лекарства, средства для реабилитации и прочие меры социальной поддержки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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