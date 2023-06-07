В больнице Кетово пациентам запретили записывать медиков на аудио и видео Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Кетовская ЦРБ (с декабря 2022 года «Межрайонная больница №3») Курганской области установила информационную табличку о том, что аудио и видеосъемка медработников без их согласия в больнице запрещена. Помимо этого, пациентам напомнили, что за оскорбление медработников предусмотрен штраф от 3000 до 5000 рублей. Фото с табличкой размещено в курганском паблике соцсети «ВКонтакте».

«Был в Кетовской ЦРБ и наткнулся на очень интересную вывеску. А интересного в ней то, что текст, выделенный желтым — дезинформация. […] Снимать можно, и некоторых сотрудников этой организации даже нужно. А вот дальнейшее распространение таких материалов, без согласия субъектов — запрещено», — написал автор поста, опубликованного в группе «Нетипичный Курган» во «ВКонтакте».

По мнению автора, информация на табличке больницы в части ведения съемки медиков вводит пациентов в заблуждение. Когда была установлена табличка — не уточняется.

Руководитель юридическом компании в Кургане Петр Волосников подтвердил URA.RU, что согласно закону, снимать можно практически везде, за исключением режимных объектов. Выкладывать в общий доступ изображение и видео людей без их разрешения запрещено. При этом, согласно разъяснением прокуратуры, опубликованным в открытых источниках, у правила есть три исключения. Согласие гражданина не требуется, в случае использования изображения в государственных, общественных или иных публичных интересах (например, если человек является публичной фигурой и изображение публикуется в связи с его деятельностью). Не нужно согласие, если гражданина снимали на концерте, спортивных соревнованиях, других местах, открытых для свободного посещения, и он не основной объект фото/видео. Третий случай — это если гражданин позировал за плату.

URA.RU направило в департамент здравоохранения запрос с просьбой прокомментировать информацию о табличке Кетовской ЦРБ и корректности приведенной на ней информации. Ответ на момент публикации не поступил.

Кетовская больница запретила пациентам снимать медработников и врачей в больнице фото: группа «Нетипичный Курган», соцсеть «ВКонтакте»