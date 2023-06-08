В Екатеринбурге нашли коробки с бракованным сидром

08 июня 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

В парке лесоводов нашли бракованный сидр «Жизньмарта», который водитель не довез до станции утилизации Фото: Алексей Колчин © URA.RU Десятки коробок с бракованным сидром обнаружили прохожие в парке лесоводов России в Екатеринбурге. Безалкогольные напитки предназначались для сети «ЖизньМарт», но, как пояснили в компании, обнаружился брак. Бутылки должны были утилизировать, но водитель оставил их в лесу, рассказали представители компании. «К сожалению, причиной оказался человеческий фактор. Водитель транспортной компании решил сократить маршрут и сэкономить время. С подрядной организацией свяжутся и примут меры, чтобы такого не повторилось. Информацию о точке мусора взяли, все вывезем на утилизацию», — цитирует Е1 представителей компании. Ранее сообщалось, что по всей России прокатилась волна массовых отравлений суррогатным сидром «Мистер сидр» самарского производства. В Минздраве РФ сообщили, что от отравления сидром пострадали 96 человек, 30 из которых скончались. Среди пострадавших также есть несовершеннолетние и беременная женщина.

Десятки коробок с бракованным сидром обнаружили прохожие в парке лесоводов России в Екатеринбурге. Безалкогольные напитки предназначались для сети «ЖизньМарт», но, как пояснили в компании, обнаружился брак. Бутылки должны были утилизировать, но водитель оставил их в лесу, рассказали представители компании. «К сожалению, причиной оказался человеческий фактор. Водитель транспортной компании решил сократить маршрут и сэкономить время. С подрядной организацией свяжутся и примут меры, чтобы такого не повторилось. Информацию о точке мусора взяли, все вывезем на утилизацию», — цитирует Е1 представителей компании. Ранее сообщалось, что по всей России прокатилась волна массовых отравлений суррогатным сидром «Мистер сидр» самарского производства. В Минздраве РФ сообщили, что от отравления сидром пострадали 96 человек, 30 из которых скончались. Среди пострадавших также есть несовершеннолетние и беременная женщина.