В Екатеринбурге нашли коробки с бракованным сидром

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В парке лесоводов нашли бракованный сидр «Жизньмарта», который водитель не довез до станции утилизации Фото:

Десятки коробок с бракованным сидром обнаружили прохожие в парке лесоводов России в Екатеринбурге. Безалкогольные напитки предназначались для сети «ЖизньМарт», но, как пояснили в компании, обнаружился брак. Бутылки должны были утилизировать, но водитель оставил их в лесу, рассказали представители компании.

«К сожалению, причиной оказался человеческий фактор. Водитель транспортной компании решил сократить маршрут и сэкономить время. С подрядной организацией свяжутся и примут меры, чтобы такого не повторилось. Информацию о точке мусора взяли, все вывезем на утилизацию», — цитирует Е1 представителей компании.

Ранее сообщалось, что по всей России прокатилась волна массовых отравлений суррогатным сидром «Мистер сидр» самарского производства. В Минздраве РФ сообщили, что от отравления сидром пострадали 96 человек, 30 из которых скончались. Среди пострадавших также есть несовершеннолетние и беременная женщина.

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Десятки коробок с бракованным сидром обнаружили прохожие в парке лесоводов России в Екатеринбурге. Безалкогольные напитки предназначались для сети «ЖизньМарт», но, как пояснили в компании, обнаружился брак. Бутылки должны были утилизировать, но водитель оставил их в лесу, рассказали представители компании. «К сожалению, причиной оказался человеческий фактор. Водитель транспортной компании решил сократить маршрут и сэкономить время. С подрядной организацией свяжутся и примут меры, чтобы такого не повторилось. Информацию о точке мусора взяли, все вывезем на утилизацию», — цитирует Е1 представителей компании. Ранее сообщалось, что по всей России прокатилась волна массовых отравлений суррогатным сидром «Мистер сидр» самарского производства. В Минздраве РФ сообщили, что от отравления сидром пострадали 96 человек, 30 из которых скончались. Среди пострадавших также есть несовершеннолетние и беременная женщина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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