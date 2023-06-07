07 июня 2023

Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с девочкой из ХМАО, которую покусала собака

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин взял на контроль ход проверки о пострадавшей от укуса собаки в Нижневартовске Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки ситуации с нападением собаки на несовершеннолетнюю в Нижневартовске (ХМАО). Об этом сообщили в пресс-центре СКР.

«В СМИ сообщалось, что в многоквартирном доме в городе Нижневартовске несовершеннолетняя местная жительница получила повреждения в результате укуса соседской собаки. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Мокшину М.В. представить доклад о ходе проводимой проверки», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что в одном из домов Нижневартовска (ХМАО) несовершеннолетние выгуливали собак. В лифте между животными произошла драка. Девочка защищала своего пса, и бультерьер второго ребенка укусил ее за лицо. Полиция ХМАО расследует данное происшествие.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки ситуации с нападением собаки на несовершеннолетнюю в Нижневартовске (ХМАО). Об этом сообщили в пресс-центре СКР. «В СМИ сообщалось, что в многоквартирном доме в городе Нижневартовске несовершеннолетняя местная жительница получила повреждения в результате укуса соседской собаки. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Мокшину М.В. представить доклад о ходе проводимой проверки», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что в одном из домов Нижневартовска (ХМАО) несовершеннолетние выгуливали собак. В лифте между животными произошла драка. Девочка защищала своего пса, и бультерьер второго ребенка укусил ее за лицо. Полиция ХМАО расследует данное происшествие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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