Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с девочкой из ХМАО, которую покусала собака

08 июня 2023 в 23:10 Размер текста - 17 +

Бастрыкин взял на контроль ход проверки о пострадавшей от укуса собаки в Нижневартовске Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки ситуации с нападением собаки на несовершеннолетнюю в Нижневартовске (ХМАО). Об этом сообщили в пресс-центре СКР. «В СМИ сообщалось, что в многоквартирном доме в городе Нижневартовске несовершеннолетняя местная жительница получила повреждения в результате укуса соседской собаки. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Мокшину М.В. представить доклад о ходе проводимой проверки», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что в одном из домов Нижневартовска (ХМАО) несовершеннолетние выгуливали собак. В лифте между животными произошла драка. Девочка защищала своего пса, и бультерьер второго ребенка укусил ее за лицо. Полиция ХМАО расследует данное происшествие.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки ситуации с нападением собаки на несовершеннолетнюю в Нижневартовске (ХМАО). Об этом сообщили в пресс-центре СКР. «В СМИ сообщалось, что в многоквартирном доме в городе Нижневартовске несовершеннолетняя местная жительница получила повреждения в результате укуса соседской собаки. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Мокшину М.В. представить доклад о ходе проводимой проверки», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что в одном из домов Нижневартовска (ХМАО) несовершеннолетние выгуливали собак. В лифте между животными произошла драка. Девочка защищала своего пса, и бультерьер второго ребенка укусил ее за лицо. Полиция ХМАО расследует данное происшествие.