08 июня 2023

На 300-летии Екатеринбурга ждут федерального замминистра. Фото

Замминистра экономики Дмитрия Вахрукова позвали на 300-летие Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Замминистра экономики РФ Дмитрия Вахрукова позвали на 300-летие Екатеринбурга Фото:
новость из сюжета
Екатеринбург празднует 300-летие

Заместителя министра экономики России Дмитрия Вахрукова ждут на фестивале «Ночь музыки» и 300-летии Екатеринбурга. На мероприятия его пригласила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова. Об этом она сообщила 8 июня после встречи с Вахруковым.

«На встрече с Дмитрием Вахруковым обсудили ряд вопросов. <…> Пригласила [его] на „Ночь музыки“ и 300-летие Екатеринбурга. Работаем!» — написала Туканова в telegram-канале.

Отмечать 300-летие Екатеринбург будет в августе. Кто будет радовать горожан своими выступлениями в преддверии Дня города и сам праздник — в подборке URA.RU. Фестиваль «Ночь музыки» пройдет 23 июня.

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Заместителя министра экономики России Дмитрия Вахрукова ждут на фестивале «Ночь музыки» и 300-летии Екатеринбурга. На мероприятия его пригласила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова. Об этом она сообщила 8 июня после встречи с Вахруковым. «На встрече с Дмитрием Вахруковым обсудили ряд вопросов. <…> Пригласила [его] на „Ночь музыки“ и 300-летие Екатеринбурга. Работаем!» — написала Туканова в telegram-канале. Отмечать 300-летие Екатеринбург будет в августе. Кто будет радовать горожан своими выступлениями в преддверии Дня города и сам праздник — в подборке URA.RU. Фестиваль «Ночь музыки» пройдет 23 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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