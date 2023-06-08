Заместителя министра экономики России Дмитрия Вахрукова ждут на фестивале «Ночь музыки» и 300-летии Екатеринбурга. На мероприятия его пригласила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова. Об этом она сообщила 8 июня после встречи с Вахруковым.
«На встрече с Дмитрием Вахруковым обсудили ряд вопросов. <…> Пригласила [его] на „Ночь музыки“ и 300-летие Екатеринбурга. Работаем!» — написала Туканова в telegram-канале.
Отмечать 300-летие Екатеринбург будет в августе. Кто будет радовать горожан своими выступлениями в преддверии Дня города и сам праздник — в подборке URA.RU. Фестиваль «Ночь музыки» пройдет 23 июня.
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