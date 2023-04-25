В Екатеринбурге анонсировали список звезд на 300-летие города

25 апреля 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Niletto может стать одним из хэдлайнеров Дня города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие В 2023 году Екатеринбург отмечает 300-летие со дня своего основания, а празднование будет идти в течение всего года. В настоящий момент идет проработка основной программы, но уже сейчас известны имена некоторых звезд, которые приедут в столицу Урала. Кто будет радовать горожан своими выступлениями в преддверии Дня города и сам праздник — в подборке URA.RU. В музыкальный фестиваль «Ночь музыки», который пройдет 23 июня, выступят певец Евгений Сюткин, Максим Свобода, группы «Моя Мишель», «Золото», ЛСП и Billy’s Band. Имена других хэдлайнеров станут известны 26 апреля.

С 22 по 23 июля пройдет гастрономический фестиваль «Да, Шеф», ведущим которого станет знаменитый повар Константин Ивлев.

В День строителя, вошедший в программу празднования 300-летия Екатеринбурга, выступит певец Леонид Агутин. Он даст концерт 13 августа.

В День танца, 16 августа, в Историческом сквере выступит известный в России и за ее пределами танцевальный коллектив TODES.

Одним из самых крупных проектов юбилейного года будет открытие Летней эстрады в парке Маяковского, где выступит маэстро Валерий Гергиев совместно с Уральским академическим филармоническим оркестром. Концерт намечен на 17 августа.

Также хэдлайнерами Дня города могут стать певица Клава Кока и исполнитель Niletto — оба родом из Екатеринбурга.

В 2023 году Екатеринбург отмечает 300-летие со дня своего основания, а празднование будет идти в течение всего года. В настоящий момент идет проработка основной программы, но уже сейчас известны имена некоторых звезд, которые приедут в столицу Урала. Кто будет радовать горожан своими выступлениями в преддверии Дня города и сам праздник — в подборке URA.RU.