Югу Курганской области в июне пообещали затяжные дожди

09 июня 2023 в 01:33 Размер текста - 17 +

Синоптики прогнозируют дождливый июнь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Количество осадков на юге Курганской области в июне превысит норму, принятую для этого периода. Об этом сообщается на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «По прогнозу на июнь 2023 года среднемесячная температура ожидается выше нормы. Месячное количество осадков предполагается около нормы (42-65 милимиметров), по югу — больше нормы», — говорится в долгосрочном прогнозе. Осадки больше нормы также прогнозируются в августе на территории всего региона. Для августа норма осадков составляет 45-67 миллиметров.

Количество осадков на юге Курганской области в июне превысит норму, принятую для этого периода. Об этом сообщается на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «По прогнозу на июнь 2023 года среднемесячная температура ожидается выше нормы. Месячное количество осадков предполагается около нормы (42-65 милимиметров), по югу — больше нормы», — говорится в долгосрочном прогнозе. Осадки больше нормы также прогнозируются в августе на территории всего региона. Для августа норма осадков составляет 45-67 миллиметров.