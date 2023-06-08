Югу Курганской области в июне пообещали затяжные дожди

Синоптики прогнозируют дождливый июнь
Количество осадков на юге Курганской области в июне превысит норму, принятую для этого периода. Об этом сообщается на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«По прогнозу на июнь 2023 года среднемесячная температура ожидается выше нормы. Месячное количество осадков предполагается около нормы (42-65 милимиметров), по югу — больше нормы», — говорится в долгосрочном прогнозе.
Осадки больше нормы также прогнозируются в августе на территории всего региона. Для августа норма осадков составляет 45-67 миллиметров.
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