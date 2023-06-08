08 июня 2023
07 июня 2023

Югу Курганской области в июне пообещали затяжные дожди

© Служба новостей «URA.RU»
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Гастрономический фестиваль. День сырка. Курган, зонт, дождь
Синоптики прогнозируют дождливый июнь Фото:

Количество осадков на юге Курганской области в июне превысит норму, принятую для этого периода. Об этом сообщается на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«По прогнозу на июнь 2023 года среднемесячная температура ожидается выше нормы. Месячное количество осадков предполагается около нормы (42-65 милимиметров), по югу — больше нормы», — говорится в долгосрочном прогнозе.

Осадки больше нормы также прогнозируются в августе на территории всего региона. Для августа норма осадков составляет 45-67 миллиметров.

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Количество осадков на юге Курганской области в июне превысит норму, принятую для этого периода. Об этом сообщается на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «По прогнозу на июнь 2023 года среднемесячная температура ожидается выше нормы. Месячное количество осадков предполагается около нормы (42-65 милимиметров), по югу — больше нормы», — говорится в долгосрочном прогнозе. Осадки больше нормы также прогнозируются в августе на территории всего региона. Для августа норма осадков составляет 45-67 миллиметров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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