В Пермском крае в пруду утонул человек

На Очерском пруду утонул человек (архивное фото) Фото: Московец Илья © URA.RU

В Очерском городском округе (Пермский край) днем 8 июня на Очерском пруду утонул человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Информация о происшествии на акватории Очерского пруда поступила в дежурную часть 8 июня в 14:20. К сожалению, в результате инцидента погиб человек», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Спасать человека из воды приезжали пять сотрудников МЧС. Спасатели не рассказали, кем оказался погибший.

В ведомстве после инцидента обратились к жителям Прикамья. «Помните, что залогом безопасности каждого человека является выполнение правил безопасного поведения на воде. Берегите себя и своих близких», — резюмировали спасатели.