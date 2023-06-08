В Пермском крае в пруду утонул человек

В Очерском городском округе (Пермский край) днем 8 июня на Очерском пруду утонул человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
«Информация о происшествии на акватории Очерского пруда поступила в дежурную часть 8 июня в 14:20. К сожалению, в результате инцидента погиб человек», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Спасать человека из воды приезжали пять сотрудников МЧС. Спасатели не рассказали, кем оказался погибший.
В ведомстве после инцидента обратились к жителям Прикамья. «Помните, что залогом безопасности каждого человека является выполнение правил безопасного поведения на воде. Берегите себя и своих близких», — резюмировали спасатели.
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