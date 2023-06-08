08 июня 2023

В Пермском крае в пруду утонул человек

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Презентация проекта кластера «Вода и Завод» и фестиваля «ВИЗ.00», верх исетский пруд, город, екатеринбург , водоем
На Очерском пруду утонул человек (архивное фото) Фото:

В Очерском городском округе (Пермский край) днем 8 июня на Очерском пруду утонул человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Информация о происшествии на акватории Очерского пруда поступила в дежурную часть 8 июня в 14:20. К сожалению, в результате инцидента погиб человек», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Спасать человека из воды приезжали пять сотрудников МЧС. Спасатели не рассказали, кем оказался погибший.

В ведомстве после инцидента обратились к жителям Прикамья. «Помните, что залогом безопасности каждого человека является выполнение правил безопасного поведения на воде. Берегите себя и своих близких», — резюмировали спасатели.

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В Очерском городском округе (Пермский край) днем 8 июня на Очерском пруду утонул человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. «Информация о происшествии на акватории Очерского пруда поступила в дежурную часть 8 июня в 14:20. К сожалению, в результате инцидента погиб человек», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Спасать человека из воды приезжали пять сотрудников МЧС. Спасатели не рассказали, кем оказался погибший. В ведомстве после инцидента обратились к жителям Прикамья. «Помните, что залогом безопасности каждого человека является выполнение правил безопасного поведения на воде. Берегите себя и своих близких», — резюмировали спасатели.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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