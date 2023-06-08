В свердловском селе завоют сирены

В Таборах завоют сирены в память о погибших в Великой Отечественной войне

09 июня 2023 в 05:09 Размер текста - 17 +

Сирены заработают в память о погибших в ВОВ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Таборинском районе (Свердловская область) 22 июня в 14:15 завоют электросирены региональной системы централизованного оповещения населения. Их включат в память о погибших во время Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщили в пресс-службе сельской администрации. «Уважаемые жители Таборинского района, 22 июня в 14:15 заработают электросирены. Их включат в память о погибших в ВОВ», — пишет пресс-служба администрации Таборинского района в соцсети. Ранее сообщалось, что сирены завоют в Волчанске (Свердловская область). Мероприятие будет также посвящено погибшим в Великой Отечественной войне.

В Таборинском районе (Свердловская область) 22 июня в 14:15 завоют электросирены региональной системы централизованного оповещения населения. Их включат в память о погибших во время Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщили в пресс-службе сельской администрации. «Уважаемые жители Таборинского района, 22 июня в 14:15 заработают электросирены. Их включат в память о погибших в ВОВ», — пишет пресс-служба администрации Таборинского района в соцсети. Ранее сообщалось, что сирены завоют в Волчанске (Свердловская область). Мероприятие будет также посвящено погибшим в Великой Отечественной войне.