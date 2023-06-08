В свердловском селе завоют сирены

Сирены заработают в память о погибших в ВОВ
В Таборинском районе (Свердловская область) 22 июня в 14:15 завоют электросирены региональной системы централизованного оповещения населения. Их включат в память о погибших во время Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщили в пресс-службе сельской администрации.
«Уважаемые жители Таборинского района, 22 июня в 14:15 заработают электросирены. Их включат в память о погибших в ВОВ», — пишет пресс-служба администрации Таборинского района в соцсети.
Ранее сообщалось, что сирены завоют в Волчанске (Свердловская область). Мероприятие будет также посвящено погибшим в Великой Отечественной войне.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!