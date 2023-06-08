08 июня 2023

В свердловском селе завоют сирены

В Таборах завоют сирены в память о погибших в Великой Отечественной войне
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Сирены заработают в память о погибших в ВОВ Фото:

В Таборинском районе (Свердловская область) 22 июня в 14:15 завоют электросирены региональной системы централизованного оповещения населения. Их включат в память о погибших во время Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщили в пресс-службе сельской администрации.

«Уважаемые жители Таборинского района, 22 июня в 14:15 заработают электросирены. Их включат в память о погибших в ВОВ», — пишет пресс-служба администрации Таборинского района в соцсети.

Ранее сообщалось, что сирены завоют в Волчанске (Свердловская область). Мероприятие будет также посвящено погибшим в Великой Отечественной войне.

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В Таборинском районе (Свердловская область) 22 июня в 14:15 завоют электросирены региональной системы централизованного оповещения населения. Их включат в память о погибших во время Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщили в пресс-службе сельской администрации. «Уважаемые жители Таборинского района, 22 июня в 14:15 заработают электросирены. Их включат в память о погибших в ВОВ», — пишет пресс-служба администрации Таборинского района в соцсети. Ранее сообщалось, что сирены завоют в Волчанске (Свердловская область). Мероприятие будет также посвящено погибшим в Великой Отечественной войне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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