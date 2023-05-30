В свердловском городе завоют сирены в память о погибших в Великой Отечественной войне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, мчс, рупор, сирена, громкоговоритель, тревога, оповещение
Сирены завоют в память о погибших во время Великой Отечественной войны Фото:

В Волчанске (Свердловская область) 22 июня в 14:15 включат электросирены в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волчанска.

«Будут включены электросирены региональной системы централизованного оповещения населения в память о жертвах Великой Отечественной войны», — сообщили в пресс-службе администрации Волчанска. Сирены завоют 22 июня в 14:15.

Ранее URA.RU сообщало, что в Среднеуральске 16 мая зазвучали сирены на территории ГРЭС. В пресс-службе городской администрации сообщали, что сигналы «Внимание всем» и «Воздушная тревога» звучали в рамках учебной тревоги.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Волчанске (Свердловская область) 22 июня в 14:15 включат электросирены в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волчанска. «Будут включены электросирены региональной системы централизованного оповещения населения в память о жертвах Великой Отечественной войны», — сообщили в пресс-службе администрации Волчанска. Сирены завоют 22 июня в 14:15. Ранее URA.RU сообщало, что в Среднеуральске 16 мая зазвучали сирены на территории ГРЭС. В пресс-службе городской администрации сообщали, что сигналы «Внимание всем» и «Воздушная тревога» звучали в рамках учебной тревоги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...