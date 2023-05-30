В свердловском городе завоют сирены в память о погибших в Великой Отечественной войне

30 мая 2023 в 22:30 Размер текста - 17 +

Сирены завоют в память о погибших во время Великой Отечественной войны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Волчанске (Свердловская область) 22 июня в 14:15 включат электросирены в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волчанска. «Будут включены электросирены региональной системы централизованного оповещения населения в память о жертвах Великой Отечественной войны», — сообщили в пресс-службе администрации Волчанска. Сирены завоют 22 июня в 14:15. Ранее URA.RU сообщало, что в Среднеуральске 16 мая зазвучали сирены на территории ГРЭС. В пресс-службе городской администрации сообщали, что сигналы «Внимание всем» и «Воздушная тревога» звучали в рамках учебной тревоги.

В Волчанске (Свердловская область) 22 июня в 14:15 включат электросирены в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волчанска. «Будут включены электросирены региональной системы централизованного оповещения населения в память о жертвах Великой Отечественной войны», — сообщили в пресс-службе администрации Волчанска. Сирены завоют 22 июня в 14:15. Ранее URA.RU сообщало, что в Среднеуральске 16 мая зазвучали сирены на территории ГРЭС. В пресс-службе городской администрации сообщали, что сигналы «Внимание всем» и «Воздушная тревога» звучали в рамках учебной тревоги.