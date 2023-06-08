Прокуратура проверит отель «Прикамье» в центре Перми после жалобы инвалидов

Жалоба зарегистрирована и принята прокуратурой в работу Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Прокуратура зарегистрировала жалобу туристов-колясочников, которые потребовали провести проверку отеля «Прикамье» в центре Перми. В гостинице нет условий для размещения и проживания маломобильных граждан. Жалоба была отправлена через портал «Госуслуги».

«Прошу провести проверку в отношении АО „Отель Прикамье“ по фактам нарушения требований законодательства об обеспечении доступности гостиницы для инвалидов, принять меры реагирования и привлечь виновных», — указано в заявлении. Документ имеется в распоряжении URA.RU. Жалоба принята прокуратурой в работу.

Ранее агентство рассказывало, что группа колясочников из Екатеринбурга не смогла заселиться в отель в центре Перми из-за отсутствия в нем условий для инвалидов. Туристам пришлось посреди ночи срочно искать другую гостиницу.

Генеральный директор АО «Отель Прикамье» Аркадий Левин отказался комментировать ситуацию и бросил трубку во время разговора с корреспондентом URA.RU. По данным сервиса СБИС, бизнесмен Левин не только управляет гостиницей, но и является основным акционером общества. Крупные пакеты акций также принадлежат его сыновьям.

Миноритарный акционер общества Владимир Сивков рассказывает, что отель «Прикамье» получает прибыль от своей работы, но сам он ни разу не получал дивиденды. Он приобрел пакет акций более 20 лет назад, полагая, что вкладывается в прибыльный бизнес. «Ведь отель в центре города является одним из самых известных в Перми. Деньги „Прикамье“ зарабатывает. Просто средства не вкладываются в развитие, а уходят на зарплаты основных владельцев. Только в 2022 году на эти цели было направлено 32 млн рублей», — отметил Владимир Сивков. Он подчеркнул, что это, безусловно, право собственника. Но в результате такого «перераспределения» прибыли отель приходит в упадок, да еще и на фоне важнейшего для города события — 300-летия Перми, сожалеет акционер.

В пресс-службе мэрии Перми не стали комментировать эту ситуацию, отмахнувшись от проблемы. А по поводу формирования безбарьерной среды заявили, что городские власти последовательно решают эту задачу. «При строительстве и модернизации парков и скверов, ремонте дорог используются проектные решения, обеспечивающие для инвалидов доступность, безопасность и равные условия с другими категориями населения. Кроме того, требования по созданию безбарьерной среды учитываются при строительстве и реконструкции школ и спортивных объектов», — ответили в пресс-службе мэрии.