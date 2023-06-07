Пермь к 300-летию города оказалась не готова принять инвалидов

К ситуации подключают прокуратуру и мэрию

08 июня 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

Гости Перми не нашли в отеле «Прикамье» номеров, приспособленных для проживания инвалидов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Танцоры-колясочники из Екатеринбурга не смогли заселиться в отель в центре Перми. Причиной послужило отсутствие условий для людей с ограниченными возможностями. Приехав поздно ночью в гостиницу «Прикамье», расположенную в центре города на Комсомольском проспекте, они не смогли попасть даже на ресепшн. В результате туристам срочно пришлось искать другую гостиницу. Но гулять по городу после такой встречи они не решаются. «Пермь по всей России славится своими достижениями в спортивных танцах на колясках, поэтому наши танцоры охотно согласились приехать сюда для участия в мастер-классе по ним», — рассказывает цель визита сопровождающий группы Алексей Черешков. Запланировали поездку, заранее забронировали номера в центральном отеле «Прикамье» на четырех человек, указав что они нужны именно для проживания колясочников. Но в момент заселения выяснилось, что гостиница для маломобильных граждан совсем не приспособлена. «В отеле нет условий даже для того, чтобы подняться на ресепшен, не то, что на другие этажи. Администраторы развели руками и сказали, что помочь ничем не могут», — пояснил Алексей Черешков. Также в отеле гости не нашли ни одного номера, приспособленного для проживания инвалидов. В итоге от услуг отеля «Прикамье» группе пришлось отказаться, и в полночь переезжать в подходящую гостиницу. А от «Прикамья» туристы потребовали вернуть 13 тысяч рублей, потраченные на бронь номеров. Обещанного они так и не получили и составили претензию с требованием вернуть потраченные на бронь номеров отеля средства, указав, что услуга не была оказана в связи с несоответствием стандартам и обязательным требованиям к гостиницам для лиц с ограниченными возможностями. Гости из Екатеринбурга приехали в Пермь на мастер-класс по танцам на колясках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Как рассказали URA.RU инвалиды-колясочники, они не ожидали столкнуться в Перми, которая через несколько дней будет праздновать 300-летие, с подобной проблемой. «Странно, что гостиница в самом центре Перми, особенно в юбилейный для города год, когда ожидается наплыв туристов, оказывается недоступной для маломобильных категорий населения. Считаем, что властям города, в первую очередь, мэру Перми, стоит обратить внимание на ситуацию», — заявил Черешков. В Екатеринбурге, к примеру, по его словам, подобное недопустимо. А в Перми центральный отель явно не соответствует стандартам современной городской среды, поделились с URA.RU своим мнением недовольные колясочники. Они планируют привлечь к этой истории надзорные ведомства. Сейчас они готовят заявление в прокуратуру Ленинского района Перми. В этом инвалидам помогает пермская автономная некоммерческая организация «Ресурно-информационный центр „Доступная среда“». Жалоба будет подана через портал «Госуслуги». В таком случае прокуратура в срочном порядке возьмет заявление в работу, а члены АНО примут участие в проверке в качестве экспертов. По словам директора организации Натальи Широковой, для Перми это едва ли не единственный способ решения проблемы. «Есть кодекс об административных правонарушениях, но во многих случаях очень редко штрафы применяются, помогает только вмешательство прокуратуры» — рассказала URA.RU Наталья Широкова (она и сама колясочник). Она отмечает, что маломобильные граждане постоянно сталкиваются с проблемой доступности городской среды для инвалидов. И при строительстве новых объектов, и тем более в старых частях города. Отсутствуют пандусы, нет нужных лифтов, или они не есть, но не работают. «Властям безусловно необходимо на это обращать внимание, даже на состояние частных объектов. Потому что есть закон, причем единый для разных форм собственности», — говорит Наталья Широкова. От планов погулять по городу, покататься на речном трамвайчике и посетить набережную, гости пока не отказываются Фото: Сергей Русанов © URA.RU Гости из Екатеринбурга честно признаются, что первые впечатления о Перми уже безнадежно испорчены. По факту город оказался не таким гостеприимным, как он себя позиционирует. От планов погулять по городу, посетить набережную и покататься на речном трамвайчике туристы не отказываются. Но воплощать пока не стремятся. Если даже самый центр города оказался непреодолим для инвалида, то в других территориях ситуация может быть еще хуже. URA.RU направило запрос в службу продаж и маркетинга отеля «Прикамье» с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. По данным сервиса СБИС, ОАО «Отель Прикамье», которое управляет гостиницей, является убыточным и принадлежит бизнесмену Аркадию Левину. В 2013 году вокруг отеля разразился скандал, связанный с памятником советской эпохи «Орден Ленина». Тогда владельцы гостиницы, на территории которой находился монумент, начали его незаконный демонтаж. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Танцоры-колясочники из Екатеринбурга не смогли заселиться в отель в центре Перми. Причиной послужило отсутствие условий для людей с ограниченными возможностями. Приехав поздно ночью в гостиницу «Прикамье», расположенную в центре города на Комсомольском проспекте, они не смогли попасть даже на ресепшн. В результате туристам срочно пришлось искать другую гостиницу. Но гулять по городу после такой встречи они не решаются. «Пермь по всей России славится своими достижениями в спортивных танцах на колясках, поэтому наши танцоры охотно согласились приехать сюда для участия в мастер-классе по ним», — рассказывает цель визита сопровождающий группы Алексей Черешков. Запланировали поездку, заранее забронировали номера в центральном отеле «Прикамье» на четырех человек, указав что они нужны именно для проживания колясочников. Но в момент заселения выяснилось, что гостиница для маломобильных граждан совсем не приспособлена. Также в отеле гости не нашли ни одного номера, приспособленного для проживания инвалидов. В итоге от услуг отеля «Прикамье» группе пришлось отказаться, и в полночь переезжать в подходящую гостиницу. А от «Прикамья» туристы потребовали вернуть 13 тысяч рублей, потраченные на бронь номеров. Обещанного они так и не получили и составили претензию с требованием вернуть потраченные на бронь номеров отеля средства, указав, что услуга не была оказана в связи с несоответствием стандартам и обязательным требованиям к гостиницам для лиц с ограниченными возможностями. Как рассказали URA.RU инвалиды-колясочники, они не ожидали столкнуться в Перми, которая через несколько дней будет праздновать 300-летие, с подобной проблемой. «Странно, что гостиница в самом центре Перми, особенно в юбилейный для города год, когда ожидается наплыв туристов, оказывается недоступной для маломобильных категорий населения. Считаем, что властям города, в первую очередь, мэру Перми, стоит обратить внимание на ситуацию», — заявил Черешков. В Екатеринбурге, к примеру, по его словам, подобное недопустимо. А в Перми центральный отель явно не соответствует стандартам современной городской среды, поделились с URA.RU своим мнением недовольные колясочники. Они планируют привлечь к этой истории надзорные ведомства. Сейчас они готовят заявление в прокуратуру Ленинского района Перми. В этом инвалидам помогает пермская автономная некоммерческая организация «Ресурно-информационный центр „Доступная среда“». Жалоба будет подана через портал «Госуслуги». В таком случае прокуратура в срочном порядке возьмет заявление в работу, а члены АНО примут участие в проверке в качестве экспертов. По словам директора организации Натальи Широковой, для Перми это едва ли не единственный способ решения проблемы. Она отмечает, что маломобильные граждане постоянно сталкиваются с проблемой доступности городской среды для инвалидов. И при строительстве новых объектов, и тем более в старых частях города. Отсутствуют пандусы, нет нужных лифтов, или они не есть, но не работают. «Властям безусловно необходимо на это обращать внимание, даже на состояние частных объектов. Потому что есть закон, причем единый для разных форм собственности», — говорит Наталья Широкова. Гости из Екатеринбурга честно признаются, что первые впечатления о Перми уже безнадежно испорчены. По факту город оказался не таким гостеприимным, как он себя позиционирует. От планов погулять по городу, посетить набережную и покататься на речном трамвайчике туристы не отказываются. Но воплощать пока не стремятся. Если даже самый центр города оказался непреодолим для инвалида, то в других территориях ситуация может быть еще хуже. URA.RU направило запрос в службу продаж и маркетинга отеля «Прикамье» с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. По данным сервиса СБИС, ОАО «Отель Прикамье», которое управляет гостиницей, является убыточным и принадлежит бизнесмену Аркадию Левину. В 2013 году вокруг отеля разразился скандал, связанный с памятником советской эпохи «Орден Ленина». Тогда владельцы гостиницы, на территории которой находился монумент, начали его незаконный демонтаж.