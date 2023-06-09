Гладков назвал условие, при котором жителей Шебекино начнут возвращать домой

Гладков: жители Шебекино вернутся в свои дома после прекращения обстрелов ВСУ

09 июня 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

На данный момент из-за обстрелов жители Шебекино не могут вернуться в свои дома, заявил Вячеслав Гладков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Постоянные обстрелы ВСУ города Шебекино в Белгородской области продолжаются, но как только они прекратятся, власти региона приступят к восстановлению жилья и возвращению жителей в свои дома. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков. «Частые обстрелы продолжаются, но как только они закончатся — мы сразу с первого дня приступим к тому, чтобы восстановить жилье и вернуть жителей домой», — написал Гладков в своем telegram-канале . Он добавил, что в городе Шебекино были зафиксированы обстрелы, которые нанесли ущерб жилому фонду. В настоящее время осмотр мест происшествий не проводится по причине отсутствия возможности, заключил губернатор. Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков поручил доставить мини-генераторы для зарядки мобильных телефонов жителям Шебекино, которые находятся под обстрелами ВСУ и на данный момент отключены от электричества. Обстрел города Шебекино периодически повторяется с января 2023 года.

Постоянные обстрелы ВСУ города Шебекино в Белгородской области продолжаются, но как только они прекратятся, власти региона приступят к восстановлению жилья и возвращению жителей в свои дома. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков. «Частые обстрелы продолжаются, но как только они закончатся — мы сразу с первого дня приступим к тому, чтобы восстановить жилье и вернуть жителей домой», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в городе Шебекино были зафиксированы обстрелы, которые нанесли ущерб жилому фонду. В настоящее время осмотр мест происшествий не проводится по причине отсутствия возможности, заключил губернатор. Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков поручил доставить мини-генераторы для зарядки мобильных телефонов жителям Шебекино, которые находятся под обстрелами ВСУ и на данный момент отключены от электричества. Обстрел города Шебекино периодически повторяется с января 2023 года.