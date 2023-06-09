Гладков назвал условие, при котором жителей Шебекино начнут возвращать домой

Гладков: жители Шебекино вернутся в свои дома после прекращения обстрелов ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
На данный момент из-за обстрелов жители Шебекино не могут вернуться в свои дома, заявил Вячеслав Гладков Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Постоянные обстрелы ВСУ города Шебекино в Белгородской области продолжаются, но как только они прекратятся, власти региона приступят к восстановлению жилья и возвращению жителей в свои дома. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.

«Частые обстрелы продолжаются, но как только они закончатся — мы сразу с первого дня приступим к тому, чтобы восстановить жилье и вернуть жителей домой», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в городе Шебекино были зафиксированы обстрелы, которые нанесли ущерб жилому фонду. В настоящее время осмотр мест происшествий не проводится по причине отсутствия возможности, заключил губернатор.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков поручил доставить мини-генераторы для зарядки мобильных телефонов жителям Шебекино, которые находятся под обстрелами ВСУ и на данный момент отключены от электричества. Обстрел города Шебекино периодически повторяется с января 2023 года.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Постоянные обстрелы ВСУ города Шебекино в Белгородской области продолжаются, но как только они прекратятся, власти региона приступят к восстановлению жилья и возвращению жителей в свои дома. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков. «Частые обстрелы продолжаются, но как только они закончатся — мы сразу с первого дня приступим к тому, чтобы восстановить жилье и вернуть жителей домой», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в городе Шебекино были зафиксированы обстрелы, которые нанесли ущерб жилому фонду. В настоящее время осмотр мест происшествий не проводится по причине отсутствия возможности, заключил губернатор. Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков поручил доставить мини-генераторы для зарядки мобильных телефонов жителям Шебекино, которые находятся под обстрелами ВСУ и на данный момент отключены от электричества. Обстрел города Шебекино периодически повторяется с января 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...