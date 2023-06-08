08 июня 2023

К губернатору Куйвашеву прилетел федеральный министр

Свердловский губернатор Куйвашев встретился с министром науки и высшего образования РФ Фальковым
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, фальков валерий
Валерий Фальков прилетел в Екатеринбург с рабочим визитом Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял в Екатеринбурге министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. Совместно они посетили объекты Международного фестиваля университетского спорта, передает журналист URA.RU с места события.

«Министр Валерий Фальков осматривает объекты Международного фестиваля университетского спорта, которые потом передадут УрФУ. Его сопровождают губернатор Куйвашев и ректор УрФУ Виктор Кокшаров», — отметил корреспондент агентства.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет на шести спортивных объектах, на которых разыграют 193 комплекта наград по 14 видам спорта. Дворец водных видов спорта — самый большой объект, построенный специально к фестивалю. Разработкой проекта занималось архитектурное бюро «ARCHINFORM». Подготовка к строительству велась с 2020 года.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял в Екатеринбурге министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. Совместно они посетили объекты Международного фестиваля университетского спорта, передает журналист URA.RU с места события. «Министр Валерий Фальков осматривает объекты Международного фестиваля университетского спорта, которые потом передадут УрФУ. Его сопровождают губернатор Куйвашев и ректор УрФУ Виктор Кокшаров», — отметил корреспондент агентства. Международный фестиваль университетского спорта пройдет на шести спортивных объектах, на которых разыграют 193 комплекта наград по 14 видам спорта. Дворец водных видов спорта — самый большой объект, построенный специально к фестивалю. Разработкой проекта занималось архитектурное бюро «ARCHINFORM». Подготовка к строительству велась с 2020 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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