К губернатору Куйвашеву прилетел федеральный министр

Свердловский губернатор Куйвашев встретился с министром науки и высшего образования РФ Фальковым

09 июня 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

Валерий Фальков прилетел в Екатеринбург с рабочим визитом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял в Екатеринбурге министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. Совместно они посетили объекты Международного фестиваля университетского спорта, передает журналист URA.RU с места события. «Министр Валерий Фальков осматривает объекты Международного фестиваля университетского спорта, которые потом передадут УрФУ. Его сопровождают губернатор Куйвашев и ректор УрФУ Виктор Кокшаров», — отметил корреспондент агентства. Международный фестиваль университетского спорта пройдет на шести спортивных объектах, на которых разыграют 193 комплекта наград по 14 видам спорта. Дворец водных видов спорта — самый большой объект, построенный специально к фестивалю. Разработкой проекта занималось архитектурное бюро «ARCHINFORM». Подготовка к строительству велась с 2020 года.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял в Екатеринбурге министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. Совместно они посетили объекты Международного фестиваля университетского спорта, передает журналист URA.RU с места события. «Министр Валерий Фальков осматривает объекты Международного фестиваля университетского спорта, которые потом передадут УрФУ. Его сопровождают губернатор Куйвашев и ректор УрФУ Виктор Кокшаров», — отметил корреспондент агентства. Международный фестиваль университетского спорта пройдет на шести спортивных объектах, на которых разыграют 193 комплекта наград по 14 видам спорта. Дворец водных видов спорта — самый большой объект, построенный специально к фестивалю. Разработкой проекта занималось архитектурное бюро «ARCHINFORM». Подготовка к строительству велась с 2020 года.