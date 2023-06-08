В Челябинск приехал полпред Якушев. Фото, видео

09 июня 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев осмотрел выставку изделий челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинск 9 июня приехал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Вместе с губернатором Алексеем Текслером гость посетил промышленную выставку в рамках всероссийского форума «От импортозамещения к технологическому суверенитету». Как передает корреспондент URA.RU с места событий, на выставке делегация осмотрела несколько стендов челябинских компаний. Продукция разнообразная: техника, костюмы защиты, бумага специального назначения, медицинские изделия. Осмотр начали со стенда компании «Авангард», производящей обувь, в том числе берцы для военных. Также гости познакомились с изделиями конструкторского бюро «Метеор»: предприятие выпускает судовые гребные винты, изделия из легких металлов и пластмасс. VIP-посетители надолго задержались у стенда челябинского стартапа Eva Lab. В направлении компьютерного зрения компания предложила решение для распознавания новообразований в нижних отделах кишечника. За пределами помещения выставлена тяжелая техника. Гости увидели беспилотные минные тралы от компании «ДСТ». Машины управляются дистанционно и помогают бойцам в безопасном режиме расчищать местность от взрывчатки. Также представлена аэродромная подметально-продувочная машина миасской компании «СпецАгрегат», созданная совместно с МАДИ и ЮУрГУ. Объектом внимания стала и другая продукция челябинских производителей. Якушев находится в Челябинске с рабочим визитом. На форум прибыли представители более чем 30 регионов страны. На мероприятии, которое началось 8 июня, обсуждают работу нацпроектов, направленную на обеспечение технологического суверенитета РФ, развитие кооперации заводов с вузами и другие вопросы. На выставке гостям показали защитные костюмы для спецоперации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Минный трал позволяет обезопасить бойцов за счет дистанционной работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинск 9 июня приехал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Вместе с губернатором Алексеем Текслером гость посетил промышленную выставку в рамках всероссийского форума «От импортозамещения к технологическому суверенитету». Как передает корреспондент URA.RU с места событий, на выставке делегация осмотрела несколько стендов челябинских компаний. Продукция разнообразная: техника, костюмы защиты, бумага специального назначения, медицинские изделия. Осмотр начали со стенда компании «Авангард», производящей обувь, в том числе берцы для военных. Также гости познакомились с изделиями конструкторского бюро «Метеор»: предприятие выпускает судовые гребные винты, изделия из легких металлов и пластмасс. VIP-посетители надолго задержались у стенда челябинского стартапа Eva Lab. В направлении компьютерного зрения компания предложила решение для распознавания новообразований в нижних отделах кишечника. За пределами помещения выставлена тяжелая техника. Гости увидели беспилотные минные тралы от компании «ДСТ». Машины управляются дистанционно и помогают бойцам в безопасном режиме расчищать местность от взрывчатки. Также представлена аэродромная подметально-продувочная машина миасской компании «СпецАгрегат», созданная совместно с МАДИ и ЮУрГУ. Объектом внимания стала и другая продукция челябинских производителей. Якушев находится в Челябинске с рабочим визитом. На форум прибыли представители более чем 30 регионов страны. На мероприятии, которое началось 8 июня, обсуждают работу нацпроектов, направленную на обеспечение технологического суверенитета РФ, развитие кооперации заводов с вузами и другие вопросы.