В Челябинске ждут визита уральского полпреда Якушева

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев прибудет в Челябинск с рабочим визитом 9 июня. Об этом сообщили URA.RU в региональном правительстве.
«В пятницу, 9 июня, состоится пленарная сессия Всероссийского форума „От импортозамещения к технологическому суверенитету“. В мероприятии примут участие полпред Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер», — пояснили URA.RU в пресс-службе правительства региона.
Ожидается, что в Челябинск приедут участники форума примерно из 30 субъектов РФ. Мероприятие организуют Минпромторг РФ, правительство региона и областной минпром, федеральный и региональный фонды развития промышленности (ФРП), а также Агентство международного сотрудничества Челябинской области.
На мероприятии планируется обсудить роль нацпроектов в обеспечении технологического суверенитета, развитие производств в кооперации с вузами, господдержку производителей востребованной импортозамещающей продукции; расширение межрегиональной кооперации, выстраивание внешнеэкономических связей и новых логистических коридоров. Участники форума оценят потенциал челябинской промышленности во время экскурсий предприятия, а также на выставке их продукции.
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