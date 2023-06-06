06 июня 2023

В Челябинске ждут визита уральского полпреда Якушева

© Служба новостей «URA.RU»
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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в Челябинске. Челябинск , якушев владимир, текслер алексей
Полпред Владимир Якушев (слева) и губернатор Алексей Текслер обсудят вопросы технологического суверенитета Фото:

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев прибудет в Челябинск с рабочим визитом 9 июня. Об этом сообщили URA.RU в региональном правительстве.

«В пятницу, 9 июня, состоится пленарная сессия Всероссийского форума „От импортозамещения к технологическому суверенитету“. В мероприятии примут участие полпред Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер», — пояснили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

Ожидается, что в Челябинск приедут участники форума примерно из 30 субъектов РФ. Мероприятие организуют Минпромторг РФ, правительство региона и областной минпром, федеральный и региональный фонды развития промышленности (ФРП), а также Агентство международного сотрудничества Челябинской области.

На мероприятии планируется обсудить роль нацпроектов в обеспечении технологического суверенитета, развитие производств в кооперации с вузами, господдержку производителей востребованной импортозамещающей продукции; расширение межрегиональной кооперации, выстраивание внешнеэкономических связей и новых логистических коридоров. Участники форума оценят потенциал челябинской промышленности во время экскурсий предприятия, а также на выставке их продукции.

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Полпред президента в УрФО Владимир Якушев прибудет в Челябинск с рабочим визитом 9 июня. Об этом сообщили URA.RU в региональном правительстве. «В пятницу, 9 июня, состоится пленарная сессия Всероссийского форума „От импортозамещения к технологическому суверенитету“. В мероприятии примут участие полпред Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер», — пояснили URA.RU в пресс-службе правительства региона. Ожидается, что в Челябинск приедут участники форума примерно из 30 субъектов РФ. Мероприятие организуют Минпромторг РФ, правительство региона и областной минпром, федеральный и региональный фонды развития промышленности (ФРП), а также Агентство международного сотрудничества Челябинской области. На мероприятии планируется обсудить роль нацпроектов в обеспечении технологического суверенитета, развитие производств в кооперации с вузами, господдержку производителей востребованной импортозамещающей продукции; расширение межрегиональной кооперации, выстраивание внешнеэкономических связей и новых логистических коридоров. Участники форума оценят потенциал челябинской промышленности во время экскурсий предприятия, а также на выставке их продукции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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