08 июня 2023
07 июня 2023

В ЯНАО полицейские под прикрытием задержали малолетнего мотоциклиста. Видео

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Сысерть. Екатеринбург , мотоциклист, сысерть
В Муравленко сотрудники ГИБДД задержали 14-летнего мотоциклиста Фото:

В Муравленко (ЯНАО) сотрудники госавтоинспекции задержали 14-летнего подростка, управляющего спортивным мотоциклом Yamaha. Инспекторы действовали в рамках операции «Скрытый патруль», сообщает пресс-служба ведомства.

«Полицейские осуществляли патрулирование на служебном автомобиле без цветографических схем и заметили мототранспорт, который двигался без государственных регистрационных знаков. За рулем мотоцикла находится 14-летний подросток, а транспортное средство принадлежит его отцу», — сообщает пресс-служба УГИБДД по ЯНАО в официальном telegram-канале.

При опросе выяснилось, что мальчик взял мотоцикл с разрешения отца. Родителям подростка, допустившим к управлению мотоциклом несовершеннолетнего без прав, грозит административный штраф до 30 тысяч рублей, материалы на малолетнего нарушителя правил дорожного движения будут направлены на комиссию по делам несовершеннолетних.

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В Муравленко (ЯНАО) сотрудники госавтоинспекции задержали 14-летнего подростка, управляющего спортивным мотоциклом Yamaha. Инспекторы действовали в рамках операции «Скрытый патруль», сообщает пресс-служба ведомства. «Полицейские осуществляли патрулирование на служебном автомобиле без цветографических схем и заметили мототранспорт, который двигался без государственных регистрационных знаков. За рулем мотоцикла находится 14-летний подросток, а транспортное средство принадлежит его отцу», — сообщает пресс-служба УГИБДД по ЯНАО в официальном telegram-канале. При опросе выяснилось, что мальчик взял мотоцикл с разрешения отца. Родителям подростка, допустившим к управлению мотоциклом несовершеннолетнего без прав, грозит административный штраф до 30 тысяч рублей, материалы на малолетнего нарушителя правил дорожного движения будут направлены на комиссию по делам несовершеннолетних.
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