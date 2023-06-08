В ЯНАО полицейские под прикрытием задержали малолетнего мотоциклиста. Видео

09 июня 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

В Муравленко сотрудники ГИБДД задержали 14-летнего мотоциклиста Фото: Московец Илья © URA.RU В Муравленко (ЯНАО) сотрудники госавтоинспекции задержали 14-летнего подростка, управляющего спортивным мотоциклом Yamaha. Инспекторы действовали в рамках операции «Скрытый патруль», сообщает пресс-служба ведомства. «Полицейские осуществляли патрулирование на служебном автомобиле без цветографических схем и заметили мототранспорт, который двигался без государственных регистрационных знаков. За рулем мотоцикла находится 14-летний подросток, а транспортное средство принадлежит его отцу», — сообщает пресс-служба УГИБДД по ЯНАО в официальном telegram-канале. При опросе выяснилось, что мальчик взял мотоцикл с разрешения отца. Родителям подростка, допустившим к управлению мотоциклом несовершеннолетнего без прав, грозит административный штраф до 30 тысяч рублей, материалы на малолетнего нарушителя правил дорожного движения будут направлены на комиссию по делам несовершеннолетних.

В Муравленко (ЯНАО) сотрудники госавтоинспекции задержали 14-летнего подростка, управляющего спортивным мотоциклом Yamaha. Инспекторы действовали в рамках операции «Скрытый патруль», сообщает пресс-служба ведомства. «Полицейские осуществляли патрулирование на служебном автомобиле без цветографических схем и заметили мототранспорт, который двигался без государственных регистрационных знаков. За рулем мотоцикла находится 14-летний подросток, а транспортное средство принадлежит его отцу», — сообщает пресс-служба УГИБДД по ЯНАО в официальном telegram-канале. При опросе выяснилось, что мальчик взял мотоцикл с разрешения отца. Родителям подростка, допустившим к управлению мотоциклом несовершеннолетнего без прав, грозит административный штраф до 30 тысяч рублей, материалы на малолетнего нарушителя правил дорожного движения будут направлены на комиссию по делам несовершеннолетних.