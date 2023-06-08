Путин наградил губернатора Наталью Комарову за поддержку СВО

09 июня 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Губернатор получила почетную грамоту из рук заместителя руководителя администрации президента России Магомедсалама Магомедова Фото: Сергей Русанов © URA.RU Президент РФ Владимир Путин наградил почетной грамотой губернатора Югры Наталью Комарову. Об этом сообщает telegram-канал правительства ХМАО. «Президент РФ Владимир Путин отметил вклад губернатора Югры Натальи Комаровой в укреплении обороноспособности страны и эффективное решение задач государственной важности», — говорится в сообщении. Почетную грамоту главе региона вручил заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов. Комарова несколько раз выезжала в ДНР. Губернатор регулярно оказывает активную поддержку участникам СВО и их семьям. Кроме того, ее инициативу принять в регионе на реабилитацию военных со всей страны поддержали на уровне правительства РФ.

Президент РФ Владимир Путин наградил почетной грамотой губернатора Югры Наталью Комарову. Об этом сообщает telegram-канал правительства ХМАО. «Президент РФ Владимир Путин отметил вклад губернатора Югры Натальи Комаровой в укреплении обороноспособности страны и эффективное решение задач государственной важности», — говорится в сообщении. Почетную грамоту главе региона вручил заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов. Комарова несколько раз выезжала в ДНР. Губернатор регулярно оказывает активную поддержку участникам СВО и их семьям. Кроме того, ее инициативу принять в регионе на реабилитацию военных со всей страны поддержали на уровне правительства РФ.