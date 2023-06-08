Путин наградил губернатора Наталью Комарову за поддержку СВО

Президент РФ Владимир Путин наградил почетной грамотой губернатора Югры Наталью Комарову. Об этом сообщает telegram-канал правительства ХМАО.
«Президент РФ Владимир Путин отметил вклад губернатора Югры Натальи Комаровой в укреплении обороноспособности страны и эффективное решение задач государственной важности», — говорится в сообщении. Почетную грамоту главе региона вручил заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов.
Комарова несколько раз выезжала в ДНР. Губернатор регулярно оказывает активную поддержку участникам СВО и их семьям. Кроме того, ее инициативу принять в регионе на реабилитацию военных со всей страны поддержали на уровне правительства РФ.
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