К бастующим свердловским шахтерам экстренно выехал министр

Министр промышленности Свердловской области Пересторонин проведет переговоры с бастующими шахтерами

09 июня 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

Сергей Пересторонин проведет переговоры с представителями «РТ-капитал» и шахтерами Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Забастовка на Мариинском прииске В поселок Малышева (Свердловская область), где не прекращаются забастовки шахтеров на «Мариинском прииске» (входит в ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех»), прибыл министр промышленности региона Сергей Пересторонин. Министр проведет переговоры с шахтерами, а также с представителями «РТ-капитал». «На переговоры с шахтерами приехал министр промышленности региона Сергей Пересторонин. Он сказал, что шахтерам доплатят за переработку. Также представители „РТ-капитал“ уже обсудили все вопросы, готовят документы», — пишет Е1. Ранее URA.RU писало, что 8 июня на «Мариинском прииске» в поселке Малышева около 86 шахтеров отказались подниматься на поверхность. Причиной забастовки стали слухи о том, что предприятие может закрыться. В «Ростехе» попытку горняков остановить деятельность предприятия назвали саботажем.

В поселок Малышева (Свердловская область), где не прекращаются забастовки шахтеров на «Мариинском прииске» (входит в ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех»), прибыл министр промышленности региона Сергей Пересторонин. Министр проведет переговоры с шахтерами, а также с представителями «РТ-капитал». «На переговоры с шахтерами приехал министр промышленности региона Сергей Пересторонин. Он сказал, что шахтерам доплатят за переработку. Также представители „РТ-капитал“ уже обсудили все вопросы, готовят документы», — пишет Е1. Ранее URA.RU писало, что 8 июня на «Мариинском прииске» в поселке Малышева около 86 шахтеров отказались подниматься на поверхность. Причиной забастовки стали слухи о том, что предприятие может закрыться. В «Ростехе» попытку горняков остановить деятельность предприятия назвали саботажем.