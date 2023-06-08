К бастующим свердловским шахтерам экстренно выехал министр

В поселок Малышева (Свердловская область), где не прекращаются забастовки шахтеров на «Мариинском прииске» (входит в ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех»), прибыл министр промышленности региона Сергей Пересторонин. Министр проведет переговоры с шахтерами, а также с представителями «РТ-капитал».
«На переговоры с шахтерами приехал министр промышленности региона Сергей Пересторонин. Он сказал, что шахтерам доплатят за переработку. Также представители „РТ-капитал“ уже обсудили все вопросы, готовят документы», — пишет Е1.
Ранее URA.RU писало, что 8 июня на «Мариинском прииске» в поселке Малышева около 86 шахтеров отказались подниматься на поверхность. Причиной забастовки стали слухи о том, что предприятие может закрыться. В «Ростехе» попытку горняков остановить деятельность предприятия назвали саботажем.
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