08 июня 2023

К бастующим свердловским шахтерам экстренно выехал министр

Министр промышленности Свердловской области Пересторонин проведет переговоры с бастующими шахтерами
© Служба новостей «URA.RU»
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Артемовский машиностроительный завод "Вентпром". Артёмовский , пересторонин сергей
Сергей Пересторонин проведет переговоры с представителями «РТ-капитал» и шахтерами Фото:
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Забастовка на Мариинском прииске

В поселок Малышева (Свердловская область), где не прекращаются забастовки шахтеров на «Мариинском прииске» (входит в ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех»), прибыл министр промышленности региона Сергей Пересторонин. Министр проведет переговоры с шахтерами, а также с представителями «РТ-капитал».

«На переговоры с шахтерами приехал министр промышленности региона Сергей Пересторонин. Он сказал, что шахтерам доплатят за переработку. Также представители „РТ-капитал“ уже обсудили все вопросы, готовят документы», — пишет Е1.

Ранее URA.RU писало, что 8 июня на «Мариинском прииске» в поселке Малышева около 86 шахтеров отказались подниматься на поверхность. Причиной забастовки стали слухи о том, что предприятие может закрыться. В «Ростехе» попытку горняков остановить деятельность предприятия назвали саботажем.

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В поселок Малышева (Свердловская область), где не прекращаются забастовки шахтеров на «Мариинском прииске» (входит в ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех»), прибыл министр промышленности региона Сергей Пересторонин. Министр проведет переговоры с шахтерами, а также с представителями «РТ-капитал». «На переговоры с шахтерами приехал министр промышленности региона Сергей Пересторонин. Он сказал, что шахтерам доплатят за переработку. Также представители „РТ-капитал“ уже обсудили все вопросы, готовят документы», — пишет Е1. Ранее URA.RU писало, что 8 июня на «Мариинском прииске» в поселке Малышева около 86 шахтеров отказались подниматься на поверхность. Причиной забастовки стали слухи о том, что предприятие может закрыться. В «Ростехе» попытку горняков остановить деятельность предприятия назвали саботажем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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