08 июня 2023

В Челябинской области в длинные выходные проведут спецмероприятия на дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС в усиленном режиме будут следить за безопасностью на дорогах Фото:

На дорогах Челябинской области в предстоящие праздничные и выходные дни увеличат плотность нарядов ДПС. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции, будут проводиться проверочные мероприятия.

«Инспекторы ДПС будут нацелены на выявление и пресечение грубых правонарушений ПДД. Также они будут ориентированы на предупреждение ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, лишенных и не имеющих права управления», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области.

В ведомстве обратились к участникам дорожного движения. Водителей попросили соблюдать правила дорожного движения. Родителей попросили уделить внимание безопасности детей на дорогах. Также жителей и гостей региона поздравили с наступающим праздником Днем России.

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На дорогах Челябинской области в предстоящие праздничные и выходные дни увеличат плотность нарядов ДПС. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции, будут проводиться проверочные мероприятия. «Инспекторы ДПС будут нацелены на выявление и пресечение грубых правонарушений ПДД. Также они будут ориентированы на предупреждение ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, лишенных и не имеющих права управления», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области. В ведомстве обратились к участникам дорожного движения. Водителей попросили соблюдать правила дорожного движения. Родителей попросили уделить внимание безопасности детей на дорогах. Также жителей и гостей региона поздравили с наступающим праздником Днем России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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