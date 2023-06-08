В Челябинской области в длинные выходные проведут спецмероприятия на дорогах

На дорогах Челябинской области в предстоящие праздничные и выходные дни увеличат плотность нарядов ДПС. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции, будут проводиться проверочные мероприятия.
«Инспекторы ДПС будут нацелены на выявление и пресечение грубых правонарушений ПДД. Также они будут ориентированы на предупреждение ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, лишенных и не имеющих права управления», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области.
В ведомстве обратились к участникам дорожного движения. Водителей попросили соблюдать правила дорожного движения. Родителей попросили уделить внимание безопасности детей на дорогах. Также жителей и гостей региона поздравили с наступающим праздником Днем России.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.