Свердловские силовики взялись за шахту, где бастуют сотрудники

09 июня 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Исполняющий обязанности прокурора г. Асбест выехал в поселок Малышева, чтобы проверить инцидент с забастовкой на «Мариинском прииске» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Забастовка на Мариинском прииске В Свердловской области прокуратура проводит проверку соблюдения трудовых прав работников АО «Мариинский прииск» (входит в ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех»), где второй день бастуют шахтеры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратура г. Асбест организовала проверку соблюдения трудовых прав работников АО „Мариинский прииск“. Исполняющий обязанности прокурора г. Асбест Егор Плеханов выехал на предприятие и спустился в шахту для установления всех обстоятельств, переговорил с работниками, принял у них обращение. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении. Установлено, что задолженности по выплате заработной платы перед сотрудниками не имеется. «В настоящее время работники в шахте осмотрены врачом, они здоровы, обеспечены едой и водой. На предприятие приехали сотрудники аппарата прокуратуры области. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований трудового законодательства», — отметили в силовом ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в поселке Малышева на «Мариинском прииске» около 86 шахтеров отказались подниматься на поверхность. Причиной забастовки стали слухи о закрытии предприятия. Вся актуальная информация о забастовке — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области прокуратура проводит проверку соблюдения трудовых прав работников АО «Мариинский прииск» (входит в ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех»), где второй день бастуют шахтеры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратура г. Асбест организовала проверку соблюдения трудовых прав работников АО „Мариинский прииск“. Исполняющий обязанности прокурора г. Асбест Егор Плеханов выехал на предприятие и спустился в шахту для установления всех обстоятельств, переговорил с работниками, принял у них обращение. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении. Установлено, что задолженности по выплате заработной платы перед сотрудниками не имеется. «В настоящее время работники в шахте осмотрены врачом, они здоровы, обеспечены едой и водой. На предприятие приехали сотрудники аппарата прокуратуры области. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований трудового законодательства», — отметили в силовом ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в поселке Малышева на «Мариинском прииске» около 86 шахтеров отказались подниматься на поверхность. Причиной забастовки стали слухи о закрытии предприятия. Вся актуальная информация о забастовке — в материале URA.RU.