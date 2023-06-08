08 июня 2023

Свердловские силовики взялись за шахту, где бастуют сотрудники

© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание соглашения о сотрудничестве между Прокуратурой и Управлением министерства юстиции Челябинской области. Челябинск, прокурор, погоны
Исполняющий обязанности прокурора г. Асбест выехал в поселок Малышева, чтобы проверить инцидент с забастовкой на «Мариинском прииске» Фото:
новость из сюжета
Забастовка на Мариинском прииске

В Свердловской области прокуратура проводит проверку соблюдения трудовых прав работников АО «Мариинский прииск» (входит в ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех»), где второй день бастуют шахтеры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура г. Асбест организовала проверку соблюдения трудовых прав работников АО „Мариинский прииск“. Исполняющий обязанности прокурора г. Асбест Егор Плеханов выехал на предприятие и спустился в шахту для установления всех обстоятельств, переговорил с работниками, принял у них обращение. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении.

Установлено, что задолженности по выплате заработной платы перед сотрудниками не имеется. «В настоящее время работники в шахте осмотрены врачом, они здоровы, обеспечены едой и водой. На предприятие приехали сотрудники аппарата прокуратуры области. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований трудового законодательства», — отметили в силовом ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в поселке Малышева на «Мариинском прииске» около 86 шахтеров отказались подниматься на поверхность. Причиной забастовки стали слухи о закрытии предприятия. Вся актуальная информация о забастовке — в материале URA.RU.

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В Свердловской области прокуратура проводит проверку соблюдения трудовых прав работников АО «Мариинский прииск» (входит в ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех»), где второй день бастуют шахтеры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратура г. Асбест организовала проверку соблюдения трудовых прав работников АО „Мариинский прииск“. Исполняющий обязанности прокурора г. Асбест Егор Плеханов выехал на предприятие и спустился в шахту для установления всех обстоятельств, переговорил с работниками, принял у них обращение. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении. Установлено, что задолженности по выплате заработной платы перед сотрудниками не имеется. «В настоящее время работники в шахте осмотрены врачом, они здоровы, обеспечены едой и водой. На предприятие приехали сотрудники аппарата прокуратуры области. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований трудового законодательства», — отметили в силовом ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в поселке Малышева на «Мариинском прииске» около 86 шахтеров отказались подниматься на поверхность. Причиной забастовки стали слухи о закрытии предприятия. Вся актуальная информация о забастовке — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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