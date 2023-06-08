В «Ростехе» ответили бастующим шахтерам «Мариинского прииска»

«Ростех»: бастующие шахтеры «Мариинского прииска» готовы к конструктивному диалогу

09 июня 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

В корпорации заявили, что бастующих шахтеров могут уволить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Забастовка на Мариинском прииске Рабочие места за шахтерами «Мариинского прииска» (Свердловская область) сохранят, а заработную плату продолжат выплачивать в полном объеме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе российской государственной корпорации «Ростех». «На завод прибыли представители собственника, которые еще раз будут пытаться донести до людей наши простые аргументы. Предприятие работает и не планирует закрываться, зарплата выплачивается своевременно и в полном объеме. Если саботаж продолжится, то дальше последуют жесткие меры, вплоть до увольнения. Большинство сотрудников прииска нас услышали и готовы к конструктивному диалогу», — отмечают в корпорации. В «Ростехе» заявили, что люди, которые остаются в шахте, хотят продолжать работать по старинке. «Их страхи используют провокаторы. Переформатирование предприятия неизбежно. Шахта однозначно будет законсервирована. Предприятие перейдет на открытый способ добычи. Такие шаги позволят вывести прииск на безубыточный уровень и решить стратегические задачи государства по добыче бериллия», — отметили в «Ростехе». Бериллий — металл, который востребован в изготовлении электроники, компьютерной техники и медицинского оборудования. Области применения бериллия охватывают также производство лазеров и рентгеновской аппаратуры, легирование сплавов, горную добычу, аэрокосмическую отрасль. Ранее URA.RU писало, что на «Мариинском прииске» (Свердловская область) десятки шахтеров отказались подниматься на поверхность. Причиной забастовки стали слухи о закрытии предприятия. Вся информация о забастовке — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рабочие места за шахтерами «Мариинского прииска» (Свердловская область) сохранят, а заработную плату продолжат выплачивать в полном объеме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе российской государственной корпорации «Ростех». «На завод прибыли представители собственника, которые еще раз будут пытаться донести до людей наши простые аргументы. Предприятие работает и не планирует закрываться, зарплата выплачивается своевременно и в полном объеме. Если саботаж продолжится, то дальше последуют жесткие меры, вплоть до увольнения. Большинство сотрудников прииска нас услышали и готовы к конструктивному диалогу», — отмечают в корпорации. В «Ростехе» заявили, что люди, которые остаются в шахте, хотят продолжать работать по старинке. «Их страхи используют провокаторы. Переформатирование предприятия неизбежно. Шахта однозначно будет законсервирована. Предприятие перейдет на открытый способ добычи. Такие шаги позволят вывести прииск на безубыточный уровень и решить стратегические задачи государства по добыче бериллия», — отметили в «Ростехе». Бериллий — металл, который востребован в изготовлении электроники, компьютерной техники и медицинского оборудования. Области применения бериллия охватывают также производство лазеров и рентгеновской аппаратуры, легирование сплавов, горную добычу, аэрокосмическую отрасль. Ранее URA.RU писало, что на «Мариинском прииске» (Свердловская область) десятки шахтеров отказались подниматься на поверхность. Причиной забастовки стали слухи о закрытии предприятия. Вся информация о забастовке — в материале URA.RU.