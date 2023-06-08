08 июня 2023

В «Ростехе» ответили бастующим шахтерам «Мариинского прииска»

«Ростех»: бастующие шахтеры «Мариинского прииска» готовы к конструктивному диалогу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск. Свердловская область, добыча руды, шахта, шахтер, тоннель, вагонетка
В корпорации заявили, что бастующих шахтеров могут уволить Фото:
новость из сюжета
Забастовка на Мариинском прииске

Рабочие места за шахтерами «Мариинского прииска» (Свердловская область) сохранят, а заработную плату продолжат выплачивать в полном объеме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе российской государственной корпорации «Ростех».

«На завод прибыли представители собственника, которые еще раз будут пытаться донести до людей наши простые аргументы. Предприятие работает и не планирует закрываться, зарплата выплачивается своевременно и в полном объеме. Если саботаж продолжится, то дальше последуют жесткие меры, вплоть до увольнения. Большинство сотрудников прииска нас услышали и готовы к конструктивному диалогу», — отмечают в корпорации.

В «Ростехе» заявили, что люди, которые остаются в шахте, хотят продолжать работать по старинке. «Их страхи используют провокаторы. Переформатирование предприятия неизбежно. Шахта однозначно будет законсервирована. Предприятие перейдет на открытый способ добычи. Такие шаги позволят вывести прииск на безубыточный уровень и решить стратегические задачи государства по добыче бериллия», — отметили в «Ростехе».

Бериллий — металл, который востребован в изготовлении электроники, компьютерной техники и медицинского оборудования. Области применения бериллия охватывают также производство лазеров и рентгеновской аппаратуры, легирование сплавов, горную добычу, аэрокосмическую отрасль.

Ранее URA.RU писало, что на «Мариинском прииске» (Свердловская область) десятки шахтеров отказались подниматься на поверхность. Причиной забастовки стали слухи о закрытии предприятия. Вся информация о забастовке — в материале URA.RU.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рабочие места за шахтерами «Мариинского прииска» (Свердловская область) сохранят, а заработную плату продолжат выплачивать в полном объеме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе российской государственной корпорации «Ростех». «На завод прибыли представители собственника, которые еще раз будут пытаться донести до людей наши простые аргументы. Предприятие работает и не планирует закрываться, зарплата выплачивается своевременно и в полном объеме. Если саботаж продолжится, то дальше последуют жесткие меры, вплоть до увольнения. Большинство сотрудников прииска нас услышали и готовы к конструктивному диалогу», — отмечают в корпорации. В «Ростехе» заявили, что люди, которые остаются в шахте, хотят продолжать работать по старинке. «Их страхи используют провокаторы. Переформатирование предприятия неизбежно. Шахта однозначно будет законсервирована. Предприятие перейдет на открытый способ добычи. Такие шаги позволят вывести прииск на безубыточный уровень и решить стратегические задачи государства по добыче бериллия», — отметили в «Ростехе». Бериллий — металл, который востребован в изготовлении электроники, компьютерной техники и медицинского оборудования. Области применения бериллия охватывают также производство лазеров и рентгеновской аппаратуры, легирование сплавов, горную добычу, аэрокосмическую отрасль. Ранее URA.RU писало, что на «Мариинском прииске» (Свердловская область) десятки шахтеров отказались подниматься на поверхность. Причиной забастовки стали слухи о закрытии предприятия. Вся информация о забастовке — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...