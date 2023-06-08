УФАС обязало пермскую организацию убирать из дворов спиленные ветки

Пермское управление ФАС обязало регоператора АО «ПРО ТКО» убирать из дворов Губахи растительный мусор, остающийся после ухода за деревьями и кустарниками. Организация утверждала, что это не входит в зону ее ответственности, и отказывалась вывозить отходы. Из-за этого жителям полусотни домов приходилось платить за услугу по вывозу ТКО дважды — в составе платы по единому тарифу регоператора и в составе платы за содержание имущества дома управляющей компании.
«Пермское УФАС, усмотрело в поведении АО „ПРО ТКО“ злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг по вывозу ТКО. Ведомство направило регоператору предупреждение о необходимости прекратить противоречащие антимонопольному законодательству действия. Также организация обязали отозвать письмо об отказе вывозить древесные отходы после уборки придомовых территорий», — сообщается в группе УФАС в соцсети «ВКонтакте».
Предупреждение антимонопольного ведомства было выполнено. Регоператор проинформировал УФАС, что направил в администрацию Губахи письмо, в котором признал обязанность вывозить листья и ветки, собранные после уборки дворов.
Ранее URA.RU сообщало, что Пермское УФАС обязало крупнейшую энергокомпанию Урала включить уличное освещение. ОАО «МРСК Урала» устранило нарушения после штрафа, который был выписан антимонопольным ведомством.
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