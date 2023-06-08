08 июня 2023

В ХМАО выступит звезда российской эстрады

В Нижневартовском районе ХМАО в День России выступит певец Сергей Трофимов
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт "Я буду петь свою музыку" Москва, концерт, зрители, руки
В День России в Излучинске состоится концерт Сергея Трофимова Фото:

В Излучинске Нижневартовского района ХМАО в День России выступит певец Сергей Трофимов. Пресс-служба районной администрации сообщила агентству, что концерт пройдет на главной площади населенного пункта.

«В рамках празднования Дня России в Излучинске запланирован концерт Сергея Трофимова. Выступление состоится на главной площади в 19:00, вход бесплатный», — сообщили URA.RU в пресс-службе районной администрации.

В День России Нижневартовский район традиционно отмечает годовщину образования муниципалитета. В Излучинске для жителей подготовили целый ряд мероприятий, которые пройдут на главной площади, у Мемориала памяти, в храме, около начальной школы и ФОКа, на кольце по улице Пионерной. В 12:45 состоится праздничное шествие по улицам населенного пункта, а вечером излучинцы увидят праздничный фейерверк.

Ранее URA писало, что в городах ХМАО в День России пройдут сотни мероприятий. Ханты-Мансийск и Сургут отметят День города, а в Нижневартовске проведут фестиваль «Самотлорские ночи».

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В Излучинске Нижневартовского района ХМАО в День России выступит певец Сергей Трофимов. Пресс-служба районной администрации сообщила агентству, что концерт пройдет на главной площади населенного пункта. «В рамках празднования Дня России в Излучинске запланирован концерт Сергея Трофимова. Выступление состоится на главной площади в 19:00, вход бесплатный», — сообщили URA.RU в пресс-службе районной администрации. В День России Нижневартовский район традиционно отмечает годовщину образования муниципалитета. В Излучинске для жителей подготовили целый ряд мероприятий, которые пройдут на главной площади, у Мемориала памяти, в храме, около начальной школы и ФОКа, на кольце по улице Пионерной. В 12:45 состоится праздничное шествие по улицам населенного пункта, а вечером излучинцы увидят праздничный фейерверк. Ранее URA писало, что в городах ХМАО в День России пройдут сотни мероприятий. Ханты-Мансийск и Сургут отметят День города, а в Нижневартовске проведут фестиваль «Самотлорские ночи».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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