Пермский маньяк, изнасиловавший десятки женщин, вышел на свободу

09 июня 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Отбывший наказание пермяк отрицает все преступления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермский маньяк Сергей Зайцев, которого следствие обвиняло в 48 изнасилованиях и четырех похищениях местных девушек, вышел на свободу. Маньяк провел в заключении 20 лет и до сих пор отрицает почти все преступления. «На протяжении 8 лет — с 1994 по 2002 годы — Сергей Зайцев, примерный семьянин и заботливый отец двух сыновей похищал с улиц города девушек. Под угрозой ножа приводил пленниц к себе в загородный дом в поселке Крым и глумился над ними, удовлетворяя похоть. Он освободился 8 декабря 2022 года. Отсидел полных 20 лет», — сообщает «Комсомольская правда Пермь». В основном маньяк действовал ночью, часто караулил девушек в лесу рядом с кинотеатром «Рубин» и у детской больницы в Кировском районе Перми. Чаще пермяк угрожал жертве ножом и насиловал в кустах, но иногда похищал девушек и увозил к себе на дачу. Одну из своих жертв, 17-летнюю студентку, он похитил и посадил в овощную яму в своем загородном доме в поселке Крым. Там пленница провела 79 дней, регулярно подвергаясь изнасилованиям. Сотрудники УГРО нагрянули в дом к Зайцеву после жалобы одной из женщин, над которой он надругался. Силовики вскрывали крышку люка от овощной ямы около часа, после чего обнаружили жертву Зайцева. Несмотря на это, маньяк отрицал все свои преступления. Следствию пермяк заявил, что собирался попросить выкуп за похищенную девушку и, что ничего с ней не делал. Как рассказали следователи, Зайцев делал все аккуратно, не оставляя следов, поэтому ни одна из его жертв не забеременела. В итоге пермяка признали виновным в 48 изнасилованиях, пяти насильственных действиях сексуального характера и четырех похищениях. Его отправили на пять лет в тюрьму и 15 лет в колонию строгого режима. Сокамерники, по словам источника издания, жестоко обходились с маньяком. После освобождения Зайцев продолжает отрицать преступления. Пока он был в заключении, умер его старший сын, а недавно — младший. Следователи считают, что пермяк все еще может быть опасен, поэтому за ним нужно пристально следить. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский маньяк Сергей Зайцев, которого следствие обвиняло в 48 изнасилованиях и четырех похищениях местных девушек, вышел на свободу. Маньяк провел в заключении 20 лет и до сих пор отрицает почти все преступления. «На протяжении 8 лет — с 1994 по 2002 годы — Сергей Зайцев, примерный семьянин и заботливый отец двух сыновей похищал с улиц города девушек. Под угрозой ножа приводил пленниц к себе в загородный дом в поселке Крым и глумился над ними, удовлетворяя похоть. Он освободился 8 декабря 2022 года. Отсидел полных 20 лет», — сообщает «Комсомольская правда Пермь». В основном маньяк действовал ночью, часто караулил девушек в лесу рядом с кинотеатром «Рубин» и у детской больницы в Кировском районе Перми. Чаще пермяк угрожал жертве ножом и насиловал в кустах, но иногда похищал девушек и увозил к себе на дачу. Одну из своих жертв, 17-летнюю студентку, он похитил и посадил в овощную яму в своем загородном доме в поселке Крым. Там пленница провела 79 дней, регулярно подвергаясь изнасилованиям. Сотрудники УГРО нагрянули в дом к Зайцеву после жалобы одной из женщин, над которой он надругался. Силовики вскрывали крышку люка от овощной ямы около часа, после чего обнаружили жертву Зайцева. Несмотря на это, маньяк отрицал все свои преступления. Следствию пермяк заявил, что собирался попросить выкуп за похищенную девушку и, что ничего с ней не делал. Как рассказали следователи, Зайцев делал все аккуратно, не оставляя следов, поэтому ни одна из его жертв не забеременела. В итоге пермяка признали виновным в 48 изнасилованиях, пяти насильственных действиях сексуального характера и четырех похищениях. Его отправили на пять лет в тюрьму и 15 лет в колонию строгого режима. Сокамерники, по словам источника издания, жестоко обходились с маньяком. После освобождения Зайцев продолжает отрицать преступления. Пока он был в заключении, умер его старший сын, а недавно — младший. Следователи считают, что пермяк все еще может быть опасен, поэтому за ним нужно пристально следить.