Сальдо раскрыл, сколько домов затопило в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС

В Херсонской области из-за разрушения Каховской ГЭС подтопило 22 273 дома. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«Всего по области подтоплены 22273 дома в 17 населенных пунктах. По прогнозу, подъем воды может продолжаться до 10 суток», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что к настоящему времени эвакуировано более пяти тысяч человек, 243 ребенка и 62 маломобильных гражданина.
Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил, что в результате обстрела Вооруженных сил Украины была разрушена Каховская ГЭС. URA.RU приводило краткую сводку о происшествии.
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