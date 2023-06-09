Сальдо раскрыл, сколько домов затопило в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС

Сальдо: из-за подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области подтоплены 22 273 дома
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, сальдо владимир
Эвакуированы более пяти тысяч человек, заявил Владимир Сальдо Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

В Херсонской области из-за разрушения Каховской ГЭС подтопило 22 273 дома. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Всего по области подтоплены 22273 дома в 17 населенных пунктах. По прогнозу, подъем воды может продолжаться до 10 суток», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что к настоящему времени эвакуировано более пяти тысяч человек, 243 ребенка и 62 маломобильных гражданина.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил, что в результате обстрела Вооруженных сил Украины была разрушена Каховская ГЭС. URA.RU приводило краткую сводку о происшествии.

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В Херсонской области из-за разрушения Каховской ГЭС подтопило 22 273 дома. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. «Всего по области подтоплены 22273 дома в 17 населенных пунктах. По прогнозу, подъем воды может продолжаться до 10 суток», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что к настоящему времени эвакуировано более пяти тысяч человек, 243 ребенка и 62 маломобильных гражданина. Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил, что в результате обстрела Вооруженных сил Украины была разрушена Каховская ГЭС. URA.RU приводило краткую сводку о происшествии.
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