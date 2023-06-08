Курганским властям не хватает денег на второй этап расчистки Тобола

09 июня 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

В Кургане заработал первый земснаряд для расчистки русла Тобола Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители власти Кургана запросили деньги на второй этап расчистки русла реки Тобол. Об этом сообщает губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Второй этап включает в себя расчистку русла от гидроузла до пляжа „Бабьи пески“. Средства на его реализацию запрошены в федеральном бюджете на 2024—2025 годы», — указано в посте канала. Сообщается, что начинают первый этап расчистки русла Тобола. Губернатор отмечает, что эти работы также финансируются федеральным бюджетом. На месте расчистки заработал первый земснаряд. Второй начнет работу к середине лета. Ранее URA.RU писало, что курганскую канализацию ремонтируют на деньги из бюджета Тюмени. Общий объем финансирования составил более двух сотен миллионов рублей.

Представители власти Кургана запросили деньги на второй этап расчистки русла реки Тобол. Об этом сообщает губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Второй этап включает в себя расчистку русла от гидроузла до пляжа „Бабьи пески“. Средства на его реализацию запрошены в федеральном бюджете на 2024—2025 годы», — указано в посте канала. Сообщается, что начинают первый этап расчистки русла Тобола. Губернатор отмечает, что эти работы также финансируются федеральным бюджетом. На месте расчистки заработал первый земснаряд. Второй начнет работу к середине лета. Ранее URA.RU писало, что курганскую канализацию ремонтируют на деньги из бюджета Тюмени. Общий объем финансирования составил более двух сотен миллионов рублей.