Курганским властям не хватает денег на второй этап расчистки Тобола

Представители власти Кургана запросили деньги на второй этап расчистки русла реки Тобол. Об этом сообщает губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.
«Второй этап включает в себя расчистку русла от гидроузла до пляжа „Бабьи пески“. Средства на его реализацию запрошены в федеральном бюджете на 2024—2025 годы», — указано в посте канала.
Сообщается, что начинают первый этап расчистки русла Тобола. Губернатор отмечает, что эти работы также финансируются федеральным бюджетом. На месте расчистки заработал первый земснаряд. Второй начнет работу к середине лета.
Ранее URA.RU писало, что курганскую канализацию ремонтируют на деньги из бюджета Тюмени. Общий объем финансирования составил более двух сотен миллионов рублей.
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