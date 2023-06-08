08 июня 2023

Курганским властям не хватает денег на второй этап расчистки Тобола

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в городе. Курган, снег, зима, набережная тобола
В Кургане заработал первый земснаряд для расчистки русла Тобола Фото:

Представители власти Кургана запросили деньги на второй этап расчистки русла реки Тобол. Об этом сообщает губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Второй этап включает в себя расчистку русла от гидроузла до пляжа „Бабьи пески“. Средства на его реализацию запрошены в федеральном бюджете на 2024—2025 годы», — указано в посте канала.

Сообщается, что начинают первый этап расчистки русла Тобола. Губернатор отмечает, что эти работы также финансируются федеральным бюджетом. На месте расчистки заработал первый земснаряд. Второй начнет работу к середине лета.

Ранее URA.RU писало, что курганскую канализацию ремонтируют на деньги из бюджета Тюмени. Общий объем финансирования составил более двух сотен миллионов рублей.

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Представители власти Кургана запросили деньги на второй этап расчистки русла реки Тобол. Об этом сообщает губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Второй этап включает в себя расчистку русла от гидроузла до пляжа „Бабьи пески“. Средства на его реализацию запрошены в федеральном бюджете на 2024—2025 годы», — указано в посте канала. Сообщается, что начинают первый этап расчистки русла Тобола. Губернатор отмечает, что эти работы также финансируются федеральным бюджетом. На месте расчистки заработал первый земснаряд. Второй начнет работу к середине лета. Ранее URA.RU писало, что курганскую канализацию ремонтируют на деньги из бюджета Тюмени. Общий объем финансирования составил более двух сотен миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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