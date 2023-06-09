Летом в регионе пройдет более 300 фестивалей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области пройдет более 15 крупных летних фестивалей. URA.RU подготовило афишу мероприятий, на которых местные жители и приезжие смогут послушать музыку, а также увидеть холодное оружие и исторические реконструкции.

«Всего в области проходит более 300 фестивалей. В том числе более 15 крупных брендовых — Бажовский, Ильменский. Также у нас появляются и совсем молодые фестивали. Программы фестивалей продуманы так, чтобы заинтересовать людей с самыми разными увлечениями: от балета до кузнечного дела», — рассказал URA.RU глава областного минкульта Алексей Бетехтин.

10 июня пройдет фестиваль водного туризма «Айские притесы» в долине реки Ай на площадках арт-парка «Большие притесы», экстрим-парка GRIFON и на Майской поляне. В этот же день в Челябинске пройдет фестиваль ретро-техники «Машина времени». В День России, 12 июня, челябинцев и гостей ждут на фестивале народного творчества «Русский хоровод» на Слюдоруднике в Кыштыме.

Ильменский фестиваль пройдет 16—18 июня в Миассе на горнолыжном курорте «Солнечная долина». 20—22 июня ожидается фестиваль «Аркаимское солнцестояние» в заповеднике Аркаим. Там же 29 июля пройдет фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима». С 30 июня по 2 июля состоится Бажовский фестиваль. В деревне Норкино Аргаяшского района 8 июля пройдет областной Сабантуй. 21—23 июля челябинцев ждут в Златоусте на фестивале холодного оружия «Бушуевский».

8 августа в саду «Плодушка» в Челябинске состоится фестиваль традиционной русской культуры «Яблочный спас». Летний фестивальный сезон закроет 26 августа фестиваль современного изобразительного искусства «Неискусственно», который пройдет в Челябинске.

Все фестивали доступны, вход свободный. На большинство из них организованы автобусные трансферы.

Челябинцев приглашают на Ильменский, Бажовский фестиваль, фестиваль «Аркаимское солнцестояние» и многие другие Фото: инфографика URA.RU