В Тюмени родителей возмутил праздник для детей с пошлыми песнями об алкоголе и Куршавеле

Песни, прозвучавшие на празднике, местами имели совсем не детский смысл Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменский родительский комитет возмутила программа, которую в Тюмени показали на День защиты детей: несовершеннолетние пели песни о мечтах о поездках в Куршавель и алкогольных коктейлях. Обращение к властям организация разместила на своем сайте.

«День защиты детей прошел, но остались тягостные впечатления, крайнее недоумение от двух прослушанных песен, которые были исполнены на концерте детскими коллективами. Песни пошлые и аморальные. Авторы явно бесчинствуют и просто глумятся над детьми, родителями и педагогами», — говорится в статье, опубликованном на сайте Тюменского родкома.

В одном из произведений подростки поют о том, как ждут своего взросления. Потому что сейчас им надоело читать книги перед сном, но в будущем они смогут, к примеру, «шалить в интернете».

«Мы б тоже хотели танцевать до рассвета. Крутые коктейли, „Кровавую Мэри“, отдыхать в Куршавеле, клеить моделей», — такие строчки звучат в песне «Недетское время».

В другом произведении, исполненном девочкой-дошкольницей, ребенок просит фею, чтобы папа был добрым и любил маму. По мнению родкома, подразумевается, что сейчас в семье противоположная ситуация: папа злой, не любит маму, а мама как раз добрая. В этом общественники увидели принижение понятия отцовства. А в других строках — призыв к низкопробным ценностям.

«Я хочу, чтобы мой дружок Сережка мне колечко подарил! Чтобы мой дружок Сережка мне машинку подарил! Чтобы мой дружок Сережка „Мерседес“ мне подарил!» — такой текст также прозвучал в детской песне.

Родком сообщил, что отправит обращение в администрацию Тюмени. Общественники хотят, чтобы программу праздника проверили на соответствие федеральному законодательству о защите детей.

URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии. Ответ ожидается.