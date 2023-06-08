Тюменский бизнес получит контракты в Саудовской Аравии

Тюменские предприниматели, работающие в сфере водоочистки и нефтесервиса, ждут первых переговоров и контрактов с Саудовской Аравией. О намерении выйти на рынки этой страны URA.RU рассказал на правах анонимности представитель тюменской бизнес-среды.
«Интересная и пока еще нам неизвестная страна, но мы знаем, что там очень востребованы именно те товары и услуги, которые мы готовы предоставить. По аналогии с Египтом, где схожая экономика, а в Египте наши компании уже имеют серьезные контракты. Есть большие шансы, что нам удастся вписаться в нефтедобывающую схему Саудовской Аравии», — пояснил URA.RU источник.
Интерес к рынку Саудовской Аравии подвердила руководитель центра внешнеэкономической деятельности торгово-промышленной палаты Тюменской области Екатерина Ульянцева. По ее словам, у российского бизнеса уже есть опыт работы с Саудовской Аравией, которым могут воспользоваться и тюменские предприниматели. «Для нас это новый рынок, но мы уже провели вебинар и показали нашим предпринимателям, что на этом рынке тоже можно закрепиться и успешно работать», — добавила в беседе с URA.RU Ульянцева.
Ранее агентство сообщило, что в контрактах с Саудовской Аравией заинтересованы и тюменские аграрии. Они готовы поставлять в страны Арабского мира зерно и овощи.
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