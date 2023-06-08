Правительство РФ выделит Тюменской области миллиарды рублей на строительство ключевых объектов

Совет Федерации РФ выделит средства для Тюменской области на строительство ключевых объектов, среди которых больницы, школы и спортивные сооружения. Информация об этом появилась в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.
«Постановление Совета Федерации „О господдержке социально-экономического развития Тюменской области“ принято в окончательном чтении», — говорится в сообщении ведомства. Документ подписан 7 июня.
Под госпрограмму попало строительство школ в микрорайоне Березняковский в поселке Московский Тюменского района, на улице Красных Зорь в Тюмени. Кроме того, федеральный бюджет распределиться на реконструкцию здания центра физкультурной и спортивной работы «Олимпия», строительство приемно-диагностического корпуса ОКБ №2 и возведение крытого ледового катка в микрорайоне Мыс.
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