08 июня 2023

Правительство РФ выделит Тюменской области миллиарды рублей на строительство ключевых объектов

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Заседание областной думы. Курган, совещание, карандаш, руки чиновника, руки депутата
Финансирование получат крупные тюменские объекты, включая больницы и спортивные сооружения Фото:

Совет Федерации РФ выделит средства для Тюменской области на строительство ключевых объектов, среди которых больницы, школы и спортивные сооружения. Информация об этом появилась в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.

«Постановление Совета Федерации „О господдержке социально-экономического развития Тюменской области“ принято в окончательном чтении», — говорится в сообщении ведомства. Документ подписан 7 июня.

Под госпрограмму попало строительство школ в микрорайоне Березняковский в поселке Московский Тюменского района, на улице Красных Зорь в Тюмени. Кроме того, федеральный бюджет распределиться на реконструкцию здания центра физкультурной и спортивной работы «Олимпия», строительство приемно-диагностического корпуса ОКБ №2 и возведение крытого ледового катка в микрорайоне Мыс.

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Совет Федерации РФ выделит средства для Тюменской области на строительство ключевых объектов, среди которых больницы, школы и спортивные сооружения. Информация об этом появилась в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. «Постановление Совета Федерации „О господдержке социально-экономического развития Тюменской области“ принято в окончательном чтении», — говорится в сообщении ведомства. Документ подписан 7 июня. Под госпрограмму попало строительство школ в микрорайоне Березняковский в поселке Московский Тюменского района, на улице Красных Зорь в Тюмени. Кроме того, федеральный бюджет распределиться на реконструкцию здания центра физкультурной и спортивной работы «Олимпия», строительство приемно-диагностического корпуса ОКБ №2 и возведение крытого ледового катка в микрорайоне Мыс.
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