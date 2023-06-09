В Свердловской области ищут Бабу Ягу за 50 тысяч рублей

Баба Яга требуется в свердловский «Парк Сказов» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В городе Арамиль (Свердловская область) ищут Бабу Ягу. Сказочный персонаж требуется в свердловский «Парк Сказов». Бабе Яге обещают зарплату до 50 тысяч рублей в месяц.

«Персонаж требуется в свердловский „Парк Сказов“. От Бабы Яги требуется практиковать полеты на метле, а также крутить избушку на курьих ножках. Ей гарантируют зарплату до 50 тысяч рублей. Кроме всего, Баба Яга будет проживать в избушке площадью в 20 кв. м с участком в пять соток», — говорится в описании вакансии, размещенной на сайте hh.ru.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге ищут профессионального отдыхателя. В обязанности сотрудника входит посещение термальных курортов сети Баден-Баден, купание в бассейнах, посещение бань и саун, посещения СПА, сеансов массажа. Позже на вакансию откликнулась екатеринбургская журналистка, которую утвердили на должность отдыхателя.