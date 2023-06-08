В Кургане на выходных ожидается похолодание

В Кургане синоптики прогнозируют похолодание на выходные дни. Максимальный показатель температуры воздуха ночью достигнет +15 градусов. Об этом сообщается на сайте Курганской центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).
«На 10 июня температура воздуха ночью достигнет +7, +12 градусов. При прояснении показатель достигнет от +2 до +7. Днем ожидается потепление до +22, +27 градусов. Преимущественно без осадков», — указано на сайте ЦГМС.
Как сообщают синоптики, температура воздуха на день 11 июня ожидается до +29 градусов, при натекании облачности — до +19 градусов. На ночь прогнозируют температуру до +15 градусов. День пройдет преимущественно без осадков. Ночью местами ожидается кратковременный дождь. На 12 июня синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Днем температура воздуха достигнет +16, +21 градус. Ночью ожидается до +12 градусов.
Ранее URA.RU писало, что курганский синоптик-любитель спрогнозировал дожди. Он заявил, что с понижением температуры придут осадки. Их ожидают на 11 июня.
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