08 июня 2023

В Кургане на выходных ожидается похолодание

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, гроза, пасмурно, тучи, пасмурная погода, дождь, погода, облачно
Ночью в Кургане температура рискует опуститься до +2 градусов Фото:

В Кургане синоптики прогнозируют похолодание на выходные дни. Максимальный показатель температуры воздуха ночью достигнет +15 градусов. Об этом сообщается на сайте Курганской центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).

«На 10 июня температура воздуха ночью достигнет +7, +12 градусов. При прояснении показатель достигнет от +2 до +7. Днем ожидается потепление до +22, +27 градусов. Преимущественно без осадков», — указано на сайте ЦГМС.

Как сообщают синоптики, температура воздуха на день 11 июня ожидается до +29 градусов, при натекании облачности — до +19 градусов. На ночь прогнозируют температуру до +15 градусов. День пройдет преимущественно без осадков. Ночью местами ожидается кратковременный дождь. На 12 июня синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Днем температура воздуха достигнет +16, +21 градус. Ночью ожидается до +12 градусов.

Ранее URA.RU писало, что курганский синоптик-любитель спрогнозировал дожди. Он заявил, что с понижением температуры придут осадки. Их ожидают на 11 июня.

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В Кургане синоптики прогнозируют похолодание на выходные дни. Максимальный показатель температуры воздуха ночью достигнет +15 градусов. Об этом сообщается на сайте Курганской центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). «На 10 июня температура воздуха ночью достигнет +7, +12 градусов. При прояснении показатель достигнет от +2 до +7. Днем ожидается потепление до +22, +27 градусов. Преимущественно без осадков», — указано на сайте ЦГМС. Как сообщают синоптики, температура воздуха на день 11 июня ожидается до +29 градусов, при натекании облачности — до +19 градусов. На ночь прогнозируют температуру до +15 градусов. День пройдет преимущественно без осадков. Ночью местами ожидается кратковременный дождь. На 12 июня синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Днем температура воздуха достигнет +16, +21 градус. Ночью ожидается до +12 градусов. Ранее URA.RU писало, что курганский синоптик-любитель спрогнозировал дожди. Он заявил, что с понижением температуры придут осадки. Их ожидают на 11 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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