В Кургане на выходных ожидается похолодание

09 июня 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

Ночью в Кургане температура рискует опуститься до +2 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане синоптики прогнозируют похолодание на выходные дни. Максимальный показатель температуры воздуха ночью достигнет +15 градусов. Об этом сообщается на сайте Курганской центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). «На 10 июня температура воздуха ночью достигнет +7, +12 градусов. При прояснении показатель достигнет от +2 до +7. Днем ожидается потепление до +22, +27 градусов. Преимущественно без осадков», — указано на сайте ЦГМС. Как сообщают синоптики, температура воздуха на день 11 июня ожидается до +29 градусов, при натекании облачности — до +19 градусов. На ночь прогнозируют температуру до +15 градусов. День пройдет преимущественно без осадков. Ночью местами ожидается кратковременный дождь. На 12 июня синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Днем температура воздуха достигнет +16, +21 градус. Ночью ожидается до +12 градусов. Ранее URA.RU писало, что курганский синоптик-любитель спрогнозировал дожди. Он заявил, что с понижением температуры придут осадки. Их ожидают на 11 июня.

В Кургане синоптики прогнозируют похолодание на выходные дни. Максимальный показатель температуры воздуха ночью достигнет +15 градусов. Об этом сообщается на сайте Курганской центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). «На 10 июня температура воздуха ночью достигнет +7, +12 градусов. При прояснении показатель достигнет от +2 до +7. Днем ожидается потепление до +22, +27 градусов. Преимущественно без осадков», — указано на сайте ЦГМС. Как сообщают синоптики, температура воздуха на день 11 июня ожидается до +29 градусов, при натекании облачности — до +19 градусов. На ночь прогнозируют температуру до +15 градусов. День пройдет преимущественно без осадков. Ночью местами ожидается кратковременный дождь. На 12 июня синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Днем температура воздуха достигнет +16, +21 градус. Ночью ожидается до +12 градусов. Ранее URA.RU писало, что курганский синоптик-любитель спрогнозировал дожди. Он заявил, что с понижением температуры придут осадки. Их ожидают на 11 июня.