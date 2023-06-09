За последние годы в Перми произошло много изменений Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители и гости Перми 12 июня будут праздновать 300-летие города. За несколько лет до юбилея в городе начали реализовывать различные проекты, чтобы преобразить внешний облик столицы Прикамья и сделать жизнь горожан комфортнее. Так, была проведена транспортная реформа и отреставрированы центральные улицы. О том, как изменилась Пермь, подробнее в фоторепортаже URA.RU.