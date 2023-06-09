09 июня 2023

Как Пермь подготовилась к трехсотлетию. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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300-лет городу. Пермь, ленинский район, вид города с высоты, рассвет в городе
За последние годы в Перми произошло много изменений Фото:

Жители и гости Перми 12 июня будут праздновать 300-летие города. За несколько лет до юбилея в городе начали реализовывать различные проекты, чтобы преобразить внешний облик столицы Прикамья и сделать жизнь горожан комфортнее. Так, была проведена транспортная реформа и отреставрированы центральные улицы. О том, как изменилась Пермь, подробнее в фоторепортаже URA.RU.

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Жители и гости Перми 12 июня будут праздновать 300-летие города. За несколько лет до юбилея в городе начали реализовывать различные проекты, чтобы преобразить внешний облик столицы Прикамья и сделать жизнь горожан комфортнее. Так, была проведена транспортная реформа и отреставрированы центральные улицы. О том, как изменилась Пермь, подробнее в фоторепортаже URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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