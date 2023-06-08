В ЯНАО стобалльники и их учителя получат по 100 тысяч рублей за успехи

09 июня 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Первые семь стобалльников у Ямала: по химии, литературе и географии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО выпускники, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов и их учителя, получат поощрение в размере ста тысяч. Об этом губернатор региона Дмитрий Артюхов сообщил в своем telegram-канале. «Первые семь стобалльников у Ямала: по химии, литературе и географии. Высшая оценка — итог многолетних усилий ребят и их педагогов. Такие достижения обязательно нужно поощрять: всем выпускникам-стобалльникам и их учителям выплачиваем по сто тысяч рублей», — написал он. Выпускники, набравшие наивысший бал, уже становились победителями различных олимпиад. Среди них и те, кто участвовал во Всероссийской олимпиаде школьников, в общественном движении «Большая перемена» и проходил стажировку в международном детском центре «Артек». Ранее сообщалось, что Артюхов помогает подготовиться талантливым школьникам к ЕГЭ. Он вручил им образовательные сертификаты, которые помогают подготавливаться к экзаменам углубленно.

В ЯНАО выпускники, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов и их учителя, получат поощрение в размере ста тысяч. Об этом губернатор региона Дмитрий Артюхов сообщил в своем telegram-канале. «Первые семь стобалльников у Ямала: по химии, литературе и географии. Высшая оценка — итог многолетних усилий ребят и их педагогов. Такие достижения обязательно нужно поощрять: всем выпускникам-стобалльникам и их учителям выплачиваем по сто тысяч рублей», — написал он. Выпускники, набравшие наивысший бал, уже становились победителями различных олимпиад. Среди них и те, кто участвовал во Всероссийской олимпиаде школьников, в общественном движении «Большая перемена» и проходил стажировку в международном детском центре «Артек». Ранее сообщалось, что Артюхов помогает подготовиться талантливым школьникам к ЕГЭ. Он вручил им образовательные сертификаты, которые помогают подготавливаться к экзаменам углубленно.