08 июня 2023

В ЯНАО стобалльники и их учителя получат по 100 тысяч рублей за успехи

© Служба новостей «URA.RU»
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Выпускники 11-ых классов сдают ЕГЭ по географии и информатике в языковом Лицее №2. Екатеринбург, школьная доска, егэ, единый государственный экзамен
Первые семь стобалльников у Ямала: по химии, литературе и географии Фото:

В ЯНАО выпускники, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов и их учителя, получат поощрение в размере ста тысяч. Об этом губернатор региона Дмитрий Артюхов сообщил в своем telegram-канале.

«Первые семь стобалльников у Ямала: по химии, литературе и географии. Высшая оценка — итог многолетних усилий ребят и их педагогов. Такие достижения обязательно нужно поощрять: всем выпускникам-стобалльникам и их учителям выплачиваем по сто тысяч рублей», — написал он.

Выпускники, набравшие наивысший бал, уже становились победителями различных олимпиад. Среди них и те, кто участвовал во Всероссийской олимпиаде школьников, в общественном движении «Большая перемена» и проходил стажировку в международном детском центре «Артек».

Ранее сообщалось, что Артюхов помогает подготовиться талантливым школьникам к ЕГЭ. Он вручил им образовательные сертификаты, которые помогают подготавливаться к экзаменам углубленно.

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В ЯНАО выпускники, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов и их учителя, получат поощрение в размере ста тысяч. Об этом губернатор региона Дмитрий Артюхов сообщил в своем telegram-канале. «Первые семь стобалльников у Ямала: по химии, литературе и географии. Высшая оценка — итог многолетних усилий ребят и их педагогов. Такие достижения обязательно нужно поощрять: всем выпускникам-стобалльникам и их учителям выплачиваем по сто тысяч рублей», — написал он. Выпускники, набравшие наивысший бал, уже становились победителями различных олимпиад. Среди них и те, кто участвовал во Всероссийской олимпиаде школьников, в общественном движении «Большая перемена» и проходил стажировку в международном детском центре «Артек». Ранее сообщалось, что Артюхов помогает подготовиться талантливым школьникам к ЕГЭ. Он вручил им образовательные сертификаты, которые помогают подготавливаться к экзаменам углубленно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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