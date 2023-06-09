В Госдуме потребовали РЖД снизить стоимость билетов на поезда

09 июня 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

В РЖД уже направили запрос с предложением снизить стоимость билетов, ответила Екатерина Стенякина Фото: Денис Моргунов © URA.RU Стоимость билетов на поезда должна снизиться в России из-за закрытия аэропортов на юге и в центральной части страны, считает депутат Государственной Думы РФ, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. В беседе с URA.RU она также попросила РЖД начинать продавать билеты за 90 дней до отправления. «В связи с СВО аэропорты в Ростовской области и еще 9 регионах закрыты. Поезда стали единственным доступным средствам передвижения для наших жителей. И несмотря на то, что цены на плацкарт регулируются тарифом, порой стоимость плацкарта выше, чем в купе. Да купить их очень сложно. Депутаты Заксобрания Ростовской области уже направили обращение к генеральному директору ОАО „РЖД“ о необходимости повышения доступности пассажирских перевозок и снижения стоимости билетов в плацкартные вагоны», — рассказала Стенякина. В стоимость билета, по ее мнению, не должны входить дополнительные услуги. «Помимо этого, региональные парламентарии просят увеличить глубину продажи билетов до 90 суток и более, исключить ряд дополнительных услуг, включаемых в настоящее время в стоимость билетов, сделав их опциональными по выбору пассажиров, назначить дополнительные поезда на маршруте Москва — Ростов-на-Дону со временем следования в пути не более 16 часов», — добавила собеседница агентства. На данный момент в список закрытых аэропортов входит 11 гаваней. Среди них Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты страны работают штатно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стоимость билетов на поезда должна снизиться в России из-за закрытия аэропортов на юге и в центральной части страны, считает депутат Государственной Думы РФ, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. В беседе с URA.RU она также попросила РЖД начинать продавать билеты за 90 дней до отправления. «В связи с СВО аэропорты в Ростовской области и еще 9 регионах закрыты. Поезда стали единственным доступным средствам передвижения для наших жителей. И несмотря на то, что цены на плацкарт регулируются тарифом, порой стоимость плацкарта выше, чем в купе. Да купить их очень сложно. Депутаты Заксобрания Ростовской области уже направили обращение к генеральному директору ОАО „РЖД“ о необходимости повышения доступности пассажирских перевозок и снижения стоимости билетов в плацкартные вагоны», — рассказала Стенякина. В стоимость билета, по ее мнению, не должны входить дополнительные услуги. «Помимо этого, региональные парламентарии просят увеличить глубину продажи билетов до 90 суток и более, исключить ряд дополнительных услуг, включаемых в настоящее время в стоимость билетов, сделав их опциональными по выбору пассажиров, назначить дополнительные поезда на маршруте Москва — Ростов-на-Дону со временем следования в пути не более 16 часов», — добавила собеседница агентства. На данный момент в список закрытых аэропортов входит 11 гаваней. Среди них Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты страны работают штатно.