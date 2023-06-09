Моноспектакли будут показывать в течение двух дней Фото: предоставлено частным универсальным театром THEATRUM

В частном универсальном театре THEATRUM, который располагается в Верхней Пышме (Свердловская область), покажут моноспектакли «Piaf. Любовь не по нотам…», который расскажет историю известной французской певицы Эдит Пиаф. Также публика увидит постановку по новеллам писателя Владимира Набокова. Об этом URA.RU рассказали представители THEATRUM.

«13 и 14 июня на сцене частного универсального театра THEATRUM в Верхней Пышме состоятся гастрольные спектакли „Piaf. Любовь не по нотам…“ и „Душекружение“. Оба — детище Александра Баргмана, российского актера театра и кино и художественного руководителя „Такого театра“», — рассказали в театре. В первом проекте Баргман выступил как режиссер-постановщик, а во втором — как исполнитель сразу нескольких ролей.

Спектакль «Piaf. Любовь не по нотам…» расскажет о жизни французской певицы Эдит Пиаф. Постановку ранее тепло встретили в Тюменском большом драматическом театре. Другая работа — «Душекружение» — входит в репертуар «Такого театра» последние 20 лет и пользуется особой популярностью.

«Постановка основана на двух ранних новеллах великого мистификатора Владимира Набокова — „Картофельный эльф“ и „Королек“. Все роли в этом легендарном моноспектакле Баргман исполняет сам — карлика, фокусника, фальшивомонетчика, его убийц и даже дам — без грима и переодеваний», — пояснили в THEATRUM.

Частный театр THEATRUM открылся в Верхней Пышме в феврале 2023 года. Он универсален как для драматических постановок, так и для оперных спектаклей. Одна из площадок театра находится в здании Музея автомобильной техники УГМК, где есть 180 зрительских мест.

Роль Эдит Пиаф исполняет Олеся Казанцева Фото предоставлено частным универсальным театром THEATRUM

Фото предоставлено частным универсальным театром THEATRUM

Фото предоставлено частным универсальным театром THEATRUM

Баргман исполнитель сразу нескольких ролей в моноспектакле Фото предоставлено частным универсальным театром THEATRUM