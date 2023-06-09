Сальдо: ВСУ ударили британской ракетой по детской базе отдыха

09 июня 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Одну из ракет сбила ПВО, сообщил Владимир Сальдо Фото: Rept0n1x/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсонской области украинские войска ударили тремя ракетами по пионерскому лагерю. По предварительным данным, это были британские ракеты Storm Shadow, сообщил глава региона Владимир Сальдо. «Преступный киевский режим обстрелял пионерский лагерь в Херсонской области тремя ракетами. Предположительно — „Storm Shadow“», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале . Он уточнил, что одну из ракет сбила противовоздушная оборона, остальные две попали в гражданский объект. В данный момент уточняются сведения о жертвах и разрушениях. Ранее ВСУ ударили по месту сбора эвакуированных жителей Херсонской области, передает MK.RU . Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что граждане региона постоянно подвергаются «варварским» обстрелам со стороны Киева после разрушения Каховской ГЭС, передает Life .

В Херсонской области украинские войска ударили тремя ракетами по пионерскому лагерю. По предварительным данным, это были британские ракеты Storm Shadow, сообщил глава региона Владимир Сальдо. «Преступный киевский режим обстрелял пионерский лагерь в Херсонской области тремя ракетами. Предположительно — „Storm Shadow“», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Он уточнил, что одну из ракет сбила противовоздушная оборона, остальные две попали в гражданский объект. В данный момент уточняются сведения о жертвах и разрушениях. Ранее ВСУ ударили по месту сбора эвакуированных жителей Херсонской области, передает MK.RU. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что граждане региона постоянно подвергаются «варварским» обстрелам со стороны Киева после разрушения Каховской ГЭС, передает Life.