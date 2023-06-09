Сальдо: ВСУ ударили британской ракетой по детской базе отдыха

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файл, ракета, Storm Shadow
Одну из ракет сбила ПВО, сообщил Владимир Сальдо Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Херсонской области украинские войска ударили тремя ракетами по пионерскому лагерю. По предварительным данным, это были британские ракеты Storm Shadow, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Преступный киевский режим обстрелял пионерский лагерь в Херсонской области тремя ракетами. Предположительно — „Storm Shadow“», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале.

Он уточнил, что одну из ракет сбила противовоздушная оборона, остальные две попали в гражданский объект. В данный момент уточняются сведения о жертвах и разрушениях.

Ранее ВСУ ударили по месту сбора эвакуированных жителей Херсонской области, передает MK.RU. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что граждане региона постоянно подвергаются «варварским» обстрелам со стороны Киева после разрушения Каховской ГЭС, передает Life.

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В Херсонской области украинские войска ударили тремя ракетами по пионерскому лагерю. По предварительным данным, это были британские ракеты Storm Shadow, сообщил глава региона Владимир Сальдо. «Преступный киевский режим обстрелял пионерский лагерь в Херсонской области тремя ракетами. Предположительно — „Storm Shadow“», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Он уточнил, что одну из ракет сбила противовоздушная оборона, остальные две попали в гражданский объект. В данный момент уточняются сведения о жертвах и разрушениях. Ранее ВСУ ударили по месту сбора эвакуированных жителей Херсонской области, передает MK.RU. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что граждане региона постоянно подвергаются «варварским» обстрелам со стороны Киева после разрушения Каховской ГЭС, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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