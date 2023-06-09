Шахтеры «Мариинского прииска» прекратили забастовку

Шахтеры «Мариинского прииска» поднялись на поверхность Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Забастовка на Мариинском прииске

Шахтеры «Мариинского прииска» (входит в ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех») завершили забастовку и приступили к работе. На прииске в ближайшее время приступят к строительству флотационной фабрики. Об этом URA.RU рассказали в ООО «РТ-Капитал».

«Все сотрудники „Мариинского прииска“ прекратили забастовку. Шахтеры вернулись к исполнению своих должностных обязанностей. До 10 июля 2023 года будут приняты согласованные со всеми сторонами меры, направленные на развитие месторождения», — отметили в компании.

В ООО «РТ-Капитал» заявили о том, что предприятие не планирует закрываться. Сотрудники будут обеспечены работой. «Мы попытались донести до трудового коллектива, что все разговоры о закрытии предприятия — это провокация. Мы реализуем на „Мариинском прииске“ план финансового оздоровления. Его цель — повысить производственную и экономическую эффективность предприятия. Предусматривается также строительство флотационной фабрики», — сообщил заместитель генерального директора ООО «РТ-Капитал» Игорь Юдин.

Ранее URA.RU писало, что 8 июня на «Мариинском прииске» десятки шахтеров отказались подниматься на поверхность, объявив забастовку. Ее причиной стали слухи о закрытии предприятия. На место забастовки выехал министр промышленности региона Сергей Пересторонин. Вся информация о забастовке — в материале URA.RU.