«Домклик»: в Курганской области самое дешевое загородное жилье

09 июня 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

За квадратный метр жилья в Кургане придется заплатить меньше 30 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская область заняла первое место в рейтинге регионов РФ с самой недорогой загородной недвижимостью. Об этом сообщается на сайте «Домклик». «Купить загородную недвижимость дешевле всего в Курганской области. По данным на июнь 2023 года, стоимость одного квадратного метра загородного жилья в Курганской области составляет 27,2 тысяч рублей», — указано на сайте. Сообщается, что по дешевизне недвижимости Курганская область обогнала Республику Мордовию, Вологодскую, Смоленскую и Брянскую области. Самыми дорогими стали Санкт-Петербург, Москва и Севастополь. Средняя стоимость жилья по России в целом — составила почти 60 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане подорожали небольшие квартиры. В эту категорию попадает жилье до 32 квадратных метров. Цены на жилье выросли на десяток процентов.

Курганская область заняла первое место в рейтинге регионов РФ с самой недорогой загородной недвижимостью. Об этом сообщается на сайте «Домклик». «Купить загородную недвижимость дешевле всего в Курганской области. По данным на июнь 2023 года, стоимость одного квадратного метра загородного жилья в Курганской области составляет 27,2 тысяч рублей», — указано на сайте. Сообщается, что по дешевизне недвижимости Курганская область обогнала Республику Мордовию, Вологодскую, Смоленскую и Брянскую области. Самыми дорогими стали Санкт-Петербург, Москва и Севастополь. Средняя стоимость жилья по России в целом — составила почти 60 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане подорожали небольшие квартиры. В эту категорию попадает жилье до 32 квадратных метров. Цены на жилье выросли на десяток процентов.