«Домклик»: в Курганской области самое дешевое загородное жилье

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Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, дача, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
За квадратный метр жилья в Кургане придется заплатить меньше 30 тысяч рублей Фото:

Курганская область заняла первое место в рейтинге регионов РФ с самой недорогой загородной недвижимостью. Об этом сообщается на сайте «Домклик».

«Купить загородную недвижимость дешевле всего в Курганской области. По данным на июнь 2023 года, стоимость одного квадратного метра загородного жилья в Курганской области составляет 27,2 тысяч рублей», — указано на сайте.

Сообщается, что по дешевизне недвижимости Курганская область обогнала Республику Мордовию, Вологодскую, Смоленскую и Брянскую области. Самыми дорогими стали Санкт-Петербург, Москва и Севастополь. Средняя стоимость жилья по России в целом — составила почти 60 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане подорожали небольшие квартиры. В эту категорию попадает жилье до 32 квадратных метров. Цены на жилье выросли на десяток процентов.

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Курганская область заняла первое место в рейтинге регионов РФ с самой недорогой загородной недвижимостью. Об этом сообщается на сайте «Домклик». «Купить загородную недвижимость дешевле всего в Курганской области. По данным на июнь 2023 года, стоимость одного квадратного метра загородного жилья в Курганской области составляет 27,2 тысяч рублей», — указано на сайте. Сообщается, что по дешевизне недвижимости Курганская область обогнала Республику Мордовию, Вологодскую, Смоленскую и Брянскую области. Самыми дорогими стали Санкт-Петербург, Москва и Севастополь. Средняя стоимость жилья по России в целом — составила почти 60 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане подорожали небольшие квартиры. В эту категорию попадает жилье до 32 квадратных метров. Цены на жилье выросли на десяток процентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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