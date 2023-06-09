Экс-президент Франции раскрыл, от чего зависит исход конфликта на Украине Экс-президент Франции Олланд: исход украинского конфликта зависит от результатов выборов президента США 09 июня 2023 в 20:12 Размер текста - 17 + Конфликт на Украине закончится, если Трамп победит на выборах президента США, сказал Франсуа Олланд Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Исход украинского конфликта зависит от результатов выборов президента США в 2024 году. Такое заявление сделал бывший президент Франции Франсуа Олланд. «Это (исход конфликта на Украине — прим. URA.RU) будет зависеть от результатов президентских выборов в США в 2024 году», — сказал Франсуа Олланд в интервью с Financial Times . Бывший президент предположил, что экс-глава США Дональд Трамп в случае победы остановит боевые действия, заявив, что конфликт «слишком дорого стоит». Ранее Трамп заявил, что в случае переизбрания на президентский пост сразу же позвонит президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, чтобы прекратить боевые действия, напоминает «Национальная служба новостей». Также он заявил, что смог бы «очень быстро уладить» конфликт на Украине, пишет Life . Исход украинского конфликта зависит от результатов выборов президента США в 2024 году. Такое заявление сделал бывший президент Франции Франсуа Олланд. «Это (исход конфликта на Украине — прим. URA.RU) будет зависеть от результатов президентских выборов в США в 2024 году», — сказал Франсуа Олланд в интервью с Financial Times. Бывший президент предположил, что экс-глава США Дональд Трамп в случае победы остановит боевые действия, заявив, что конфликт «слишком дорого стоит». Ранее Трамп заявил, что в случае переизбрания на президентский пост сразу же позвонит президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, чтобы прекратить боевые действия, напоминает «Национальная служба новостей». Также он заявил, что смог бы «очень быстро уладить» конфликт на Украине, пишет Life. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям