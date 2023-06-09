Экс-президент Франции раскрыл, от чего зависит исход конфликта на Украине

Исход украинского конфликта зависит от результатов выборов президента США в 2024 году. Такое заявление сделал бывший президент Франции Франсуа Олланд.
«Это (исход конфликта на Украине — прим. URA.RU) будет зависеть от результатов президентских выборов в США в 2024 году», — сказал Франсуа Олланд в интервью с Financial Times. Бывший президент предположил, что экс-глава США Дональд Трамп в случае победы остановит боевые действия, заявив, что конфликт «слишком дорого стоит».
Ранее Трамп заявил, что в случае переизбрания на президентский пост сразу же позвонит президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, чтобы прекратить боевые действия, напоминает «Национальная служба новостей». Также он заявил, что смог бы «очень быстро уладить» конфликт на Украине, пишет Life.
Исход украинского конфликта зависит от результатов выборов президента США в 2024 году. Такое заявление сделал бывший президент Франции Франсуа Олланд. «Это (исход конфликта на Украине — прим. URA.RU) будет зависеть от результатов президентских выборов в США в 2024 году», — сказал Франсуа Олланд в интервью с Financial Times. Бывший президент предположил, что экс-глава США Дональд Трамп в случае победы остановит боевые действия, заявив, что конфликт «слишком дорого стоит». Ранее Трамп заявил, что в случае переизбрания на президентский пост сразу же позвонит президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, чтобы прекратить боевые действия, напоминает «Национальная служба новостей». Также он заявил, что смог бы «очень быстро уладить» конфликт на Украине, пишет Life.