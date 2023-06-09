Свердловский омбудсмен высказалась про забастовку шахтеров на «Мариинском прииске»

Руководство «Мариинского прииска» (входит в ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех») смогло договориться с бастующими свердловскими шахтерами. Стороны составили соглашение, которое устроило всех участников конфликта. Такой информацией с журналистом URA.RU поделилась уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
«Я всегда бываю на переговорных процессах, когда складывается конфликтная ситуация между трудящимися и собственниками предприятий. С условиями соглашения я ознакомилась. Я благодарю представителей „Ростеха“, которые услышали людей: они ни не стали спорить, кричать. А смогли пойти на диалог с трудящимися и договориться. Так сказать, пришли к перемирию. Я, в свою очередь, продолжу следить за обстановкой», — сказала Мерзлякова журналисту агентства.
Ранее URA.RU писало, что на «Мариинском прииске» (Свердловская область) десятки шахтеров объявили забастовку на фоне слухов о закрытии предприятия. Шахтеры отказались подниматься на поверхность. В «Ростехе» попытку трудящихся остановить деятельность предприятия назвали саботажем. На место выехали министр промышленности региона Сергей Пересторонин и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Вся информация о забастовке — в материале URA.RU.
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