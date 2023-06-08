Мэр Салехарда передаст свою зарплату участникам СВО

Глава Салехарда Алексей Титовский и его команда передадут часть своей зарплаты на нужды бойцам СВО. Об этом сообщает администрация города.
«Муниципальные управленцы и работники подведомственных администрации предприятий поддержали руководителей и уже начали перечислять зарплату „одного дня“ для нужд наших бойцов. В ближайшее время батальоны, где проходят службу ямальцы, получат дополнительное снаряжение, оснастку и технические средства, приобретенные за счет этих средств», — говорится в сообщении.
По данным властей, с октября 2022 года из Салехарда в зону СВО направлено свыше 33 тонн необходимых грузов. Администрация отправляет бойцам необходимые материалы, включая сезонную одежду и медикаменты.
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